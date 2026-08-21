Troje Kanađana osumnjičeno za izazivanje požara u Dalmaciji: Jedna žena uhićena, za dvoje raspisana potraga

Policija je kazneno prijavila troje kanadskih državljana zbog sumnje da su otvorenim plamenom izazvali požar na području Bobodola, izvijestila je Policijska uprava šibensko-kninska. Jedna osumnjičena osoba završila je kod pritvorskog nadzornika, dok policija za još dvoje traga. Kriminalističko istraživanje provedeno je nad 28-godišnjom državljankom Kanade, koju policija sumnjiči za kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Požar izazvan uz makadamsko ugibalište

Prema rezultatima policijskog istraživanja, 28-godišnjakinja je zajedno s 30-godišnjakom i 31-godišnjakinjom, također kanadskim državljanima, u ponedjeljak, 17. kolovoza, u poslijepodnevnim satima boravila u Bobodolu. Policija sumnja da su uz makadamsko ugibalište otvorenim plamenom izazvali požar, nakon čega su izgorjeli suha trava i nisko raslinje na površini od približno 15 puta tri metra.

Veće posljedice spriječene su zahvaljujući brzoj reakciji građana i vatrogasaca. Požar je u 17.54 sati u potpunosti ugašen, a na intervenciji su sudjelovala četiri vatrogasca s dva vozila iz DVD-a Promina i DVD-a Biskupija.

Jedna osumnjičena pritvorena, za dvoje se traga

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 28-godišnjakinja je predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok je kaznena prijava podnesena nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Drugo dvoje osumnjičenih, 30-godišnjak i 31-godišnjakinja, trenutačno su nedostupni policiji. Za njima je raspisana potraga.