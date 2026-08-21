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Troje Kanađana osumnjičeno za izazivanje požara u Dalmaciji: Jedna žena uhićena, za dvoje raspisana potraga

Drugo dvoje osumnjičenih, 30-godišnjak i 31-godišnjakinja, trenutačno su nedostupni policiji. Za njima je raspisana potraga

Policija je kazneno prijavila troje kanadskih državljana zbog sumnje da su otvorenim plamenom izazvali požar na području Bobodola, izvijestila je Policijska uprava šibensko-kninska. Jedna osumnjičena osoba završila je kod pritvorskog nadzornika, dok policija za još dvoje traga. Kriminalističko istraživanje provedeno je nad 28-godišnjom državljankom Kanade, koju policija sumnjiči za kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Požar izazvan uz makadamsko ugibalište

Prema rezultatima policijskog istraživanja, 28-godišnjakinja je zajedno s 30-godišnjakom i 31-godišnjakinjom, također kanadskim državljanima, u ponedjeljak, 17. kolovoza, u poslijepodnevnim satima boravila u Bobodolu. Policija sumnja da su uz makadamsko ugibalište otvorenim plamenom izazvali požar, nakon čega su izgorjeli suha trava i nisko raslinje na površini od približno 15 puta tri metra.

Veće posljedice spriječene su zahvaljujući brzoj reakciji građana i vatrogasaca. Požar je u 17.54 sati u potpunosti ugašen, a na intervenciji su sudjelovala četiri vatrogasca s dva vozila iz DVD-a Promina i DVD-a Biskupija.

Jedna osumnjičena pritvorena, za dvoje se traga

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 28-godišnjakinja je predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok je kaznena prijava podnesena nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Drugo dvoje osumnjičenih, 30-godišnjak i 31-godišnjakinja, trenutačno su nedostupni policiji. Za njima je raspisana potraga.

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