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Trojac osumnjičen za krađe u Splitu, Trogiru i Dubrovniku pao u policijsku zamku! Imamo detalje uhićenja

Policija ih pratila pa zaustavila kod Omiša

Zajedničkim radom policijskih službenika nekoliko policijskih postaja dovršeno je kriminalističko istraživanje nad troje državljana Rumunjske za koje je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da su na području Splita, Trogira i Dubrovnika počinili kaznena djela takozvanih „džepnih krađa“.

Osumnjičene osobe u subotu, 18. srpnja 2026. godine, uočio je i zaustavio policijski službenik Policijske postaje Omiš koji je bio raspoređen u službu.

Naime, 18. srpnja oko 13.50 sati policijski službenik je na državnoj cesti D8, na okretištu Ravnički most u Nemirama, uočio osobno vozilo stranih registarskih oznaka za koje je postojala sumnja da ga koriste osobe povezane s krađama na području Splita, Trogira i Dubrovnika.

O uočenom vozilu odmah je obavijestio operativno dežurstvo, koje je na teren uputilo dodatne policijske službenike. Policajac je pritom nastavio pratiti vozilo s udaljenosti kako ga osobe koje ga koriste ne bi primijetile.

Ubrzo je uočio muškarca koji ulazi u vozilo, a nakon njega u automobil ulaze još dvije osobe. Vozilo se potom zaputilo u smjeru Makarske.

Policijski službenik izdao je naredbu vozaču da zaustavi vozilo te je od osoba zatražio osobne dokumente radi utvrđivanja identiteta. Ubrzo su na teren stigli i drugi policijski službenici, nakon čega su sve tri osobe privedene u Policijsku postaju Omiš radi provođenja kriminalističkog istraživanja.

Istraživanjem je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da su 61-godišnjak, 37-godišnjak i 31-godišnjakinja, svi državljani Rumunjske, počinili ukupno 13 kaznenih djela krađe.

Najveći broj krađa, njih deset, policija sumnja da je počinio 61-godišnjak, dok su tri krađe počinili zajednički.

Na području Splita sumnjiče ih se za krađe na lokacijama poput Starog Pazara, Dioklecijanove palače, Hrvojeve ulice, Obale Hrvatskog narodnog preporoda i Bosanske ulice. Meta su im uglavnom bili novčanici iz torbi i ruksaka građana i turista, a u pojedinim slučajevima otuđeni su novac, dokumenti i druge osobne stvari.

  • 13. lipnja 2026.godine u Splitu, Stari Pazar, iz torbe oštećene otuđio novčanik, šteta 100 eura
  • 13. lipnja u trgovini u Splitu iz torbe koju je oštećena ostavila u kolicima za kupovinu otuđio novčanik, materijalna šteta 100 eura
  • 22. lipnja u Dioklecijanovoj palači otuđio novčanik iz torbe oštećene s 250 eura
  • 19. lipnja na raskrižju Hrvojeve i Obale HNP otuđio novčanik s 100 eura,
  • 25. lipnja u Bosanskoj ulici iz torbe ukrao novčanik, u kojem je bilo 400 eura
  • 30. lipnja u Dioklecijanovim podrumima iz stražnjeg džepa hlača oštećenog otuđio novčanik u kojem je imao 190 eura
  • 2. srpnja u unutrašnjosti Dioklecijanove palače iz stražnjeg džepa hlača oštećenom otuđio novčanik s hotelskom karticom, dokumentima i novcem, materijalna šteta 80 eura
  • 2. srpnja u unutrašnjosti Dioklecijanove palače iz torbe oštećene koju je nosila na ramenu otuđio novčanik, s dokumentima i 200 eura

Na području Trogira policija ih povezuje s krađama iz ruksaka i torbi u staroj gradskoj jezgri, kod katedrale te u trgovinama. Najveća pojedinačna šteta zabilježena je u slučaju kada je iz ruksaka otuđen novčanik s čak 2.000 eura.

  • 1. lipnja iz ruksaka kojeg je oštećena nosila na leđima, ukrao novčanik u kojem je bilo 2 tisuće eura
  • 3. srpnja u blizini katedrale i iz ruksaka kojeg je oštećena nosila na leđima otuđio novčanik s 50 eura i dokumentima
  • 6. srpnja u staroj gradskoj jezgri u Trogiru otvorio ruksak kojeg je oštećena nosila na leđima i ukrao novčanik s 200 eura i dokumentima
  • 11. srpnja u trgovini u Trogiru iz otvorene torbe oštećenog otuđili novčanik s 600 eura

U Dubrovniku se sumnja da su u jednoj trgovini suvenira iskoristili nepažnju oštećene osobe te joj iz ruksaka otuđili novčanik.

Protiv svih osumnjičenih nadležnom državnom odvjetništvu bit će podnesena kaznena prijava.

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske navode kako je od početka godine do danas na njihovom području evidentirano 34 džepnih krađa, od kojih je u 17 slučajeva dovršeno kriminalističko istraživanje i pronađen počinitelj.

Broj džepnih krađa posljednjih godina kontinuirano opada – tijekom 2024. godine evidentirana je 121 krađa, a 2025. godine njih 86. Policija ističe kako tomu pridonosi učinkovito postupanje, ali i suradnja s turističkim vodičima koji pomažu u pravodobnom prikupljanju informacija o mogućim počiniteljima.

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