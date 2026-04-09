Trogodišnja Mia dobila neobičnog prijatelja. Mali medo im došao na vrata

Medvjedić star nekoliko mjeseci došao je sam do prvog naselja na plitvičkom području tražeći pomoć od ljudi. Iako su se bojali i nisu znali što bi s njim, obitelj Čačić iz Široke Kule ga je prihvatila i odlučila zbrinuti. Privremeni dom ponuđen mu je u koreničkom zoološkom vrtu za medvjede.

Dok djevojčicu prati u stopu jasno je da su jednako nesigurni u hodu i jednako slatki. Trogodišnjoj Miji za Uskrs u dvorište nisu doskakutali zečići niti došli pilići, nego zalutali mali medo koji se skrio u njihovu drvarnicu u Širokoj Kuli.

"Suprug je uvečer otišao da naloži centralno grijanje i kad je ušao u drvarnicu, bio je mali medo unutra. Iznenadio se, ali nismo ga htjeli pustiti jer isuviše je mali, ne bi preživio", kaže Jasmina Ratković Čačić za RTL.

Iz Lovačkog društva Oluja, koje je koncesionar lovišta na tom području, kazali su da su medvjedića pokušali vratiti u šumu, ali on se vratio obitelji Čačić. Gdje mu je majka, nitko ne zna, pa Jasmina zaključuje: "Kad ga je suprug ponovno našao i drugi dan smo se bojali, ali nigdje se nije pojavila, vjerojatno je netko ubio ili je u neku zamku ušla".

Bio je gladan, pa su mu kupili domaće mlijeko. Medvjedić je težak jedva nešto više od dva kilograma, a za "prvu ruku“ ga hrane razrijeđenim kravljim mlijekom.

Obavijestili su nadležne institucije, a privremeno ga je pristao udomiti poznati lički ugostitelj.

"Moji će se ljutiti što ga uzimam, ali što ću, ne mogu ga tu ostaviti. U šumu ga u svakom slučaju ne možemo pustiti, ja ću probatI kontaktirat veterinare, stručne ljude, da mu daju pomoć. Kupit ćemo mu hranu i držat ćemo ga ako se javi netko da bi ga udomio, da ide u sigurne ruke, može ga uzeti", kaže Željko Orešković Macola poznat i po tome što već ima legalan zoološki vrt za medvjede u Korenici u kojemu su Mrki i Brundo, a za malog medu bi trebao graditi poseban brlog: "Isto sam dva mala othranio. Sad su stari preko 20 godina, imaju 400 kila i uvijek su sa mnom".

'Nije sprema preživjeti u prirodi'

Stručnjak s Veterinarskog fakulteta procjenjuje da je medvjedić vjerojatno star oko tri mjeseca.

"On nije sam spreman preživjeti u prirodi. Znači, bez majke medvjedice on ne može preživjeti", kaže član Interventnog tima za medvjede dr.sc. Slaven Reljić i dodaje kako bi se vjerojatno opet pokušavao vratiti kod ljudi. Kod Macole će ipak biti samo privremeno: "Ja kao član Interventnog tima i voditelj iz Ministarstva idemo na teren, pregledat ćemo medvjedića i odvest ćemo ga u Kuterevo. To je odluka u dogovoru s voditeljem utočišta u Kuterevu".

Mali medo tako će ostati u Lici. Nakon što mu se utvrdi spol, dobit će i ime.