Trogirsko ljeto ulazi u najuzbudljiviji tjedan: Stižu veliki koncerti, predstave i ribarska noć uz besplatan brod

Program 56. Trogirskog kulturnog ljeta nastavlja se u punom ritmu. Nakon tjedna ispunjenog koncertima, kazališnim predstavama, klapskom pjesmom i tradicionalnim feštama, Trogirane i njihove goste očekuje novi niz kulturnih i zabavnih događanja, a posebno se izdvaja velika Ribarska noć na Drveniku Velikom.

Bajaga, klape i karneval oduševili publiku

Protekli tjedan još je jednom potvrdio zašto je Trogirsko kulturno ljeto jedna od najznačajnijih ljetnih kulturnih manifestacija u Dalmaciji. Najmlađa publika uživala je u predstavi "Ritam igre braće Grimm" u Parku Malarija, dok je Kula Kamerlengo bila ispunjena ljubiteljima dalmatinske pjesme na donatorskoj večeri "Klape pivaju, a pisma liči", održanoj u organizaciji TOMS-a.

U Planom je, u sklopu proslave blagdana svete Marte, održan koncert Matka i Brane, dok je jedan od vrhunaca glazbenog programa bio koncert Bajage u impresivnom ambijentu Kule Kamerlengo. Posebno veselje donio je tradicionalni Ljetni karneval, koji je trogirsku rivu pretvorio u šarenu pozornicu ispunjenu glazbom, plesom i maštovitim maskama. U Arbaniji je održana omiljena Ribarska fešta uz nastupe Marka Pecotića i Silvije Dvornik, dok su ljubitelji ozbiljne glazbe uživali u gala koncertu "Opera Selecta" Vokalnog ansambla sv. Blaž. Bogat program stigao je i na trogirske otoke. Na Drveniku Velikom nastupili su Lete, Mo i Dade, dok je na Drveniku Malom izvedena kazališna predstava "Džaba je najskuplje".

Ni predstojeći tjedan neće biti ništa manje sadržajan. Program započinje glazbeno-scenskom večeri i predstavljanjem knjige "Od hrvatskoga kraljevstva do Lijepe naše", koje će se održati u Kneževu dvoru. Publika će kroz glazbu, recitaciju i književnost imati priliku upoznati bogatu hrvatsku kulturnu i povijesnu baštinu, i to u jedinstvenom povijesnom ambijentu. Za najmlađe je pripremljena besplatna kazališna predstava "Pocahontas" u Parku Malarija, dok će se na Drveniku Velikom tijekom tjedna održavati Ljetna čitaonica namijenjena djeci i odraslima.

Čak tri izložbe na Drveniku Velikom

Ljubitelji likovne umjetnosti moći će razgledati čak tri izložbe. Riječ je o fotografskoj izložbi "Kako je bilo i još uvijek je" autora Kazimira Meštrovića, izložbi "Gutljaj jutarnjeg eliksira" te izložbi "Gdje boje stanuju", koja će biti postavljena u prostoru Mala Kala na Drveniku Velikom. Program tako i ovoga tjedna povezuje različite umjetničke forme, od fotografije i slikarstva do književnosti, kazališta i glazbe.

Glazbeni dio programa donosi promenadni nastup Narodne glazbe Trogir, kao i koncert Jakova Jozinovića u Kuli Kamerlengo. U Gradskoj loži bit će održan zajednički koncert Narodne glazbe Trogir i HGD-a "Zrinski" iz Donjih Kaštela. Ljubitelji domaće glazbene baštine posebno će moći uživati u Večeri hrvatskih skladatelja, na kojoj će trogirski glazbenici izvoditi djela hrvatskih autora. Na Drveniku Velikom održat će se i tradicionalni Turnir u balotama, dok će ljubitelji kazališta u Planom imati priliku besplatno pogledati predstavu "Ženici".

Ribarska noć koju ne treba propustiti

Posebno mjesto u ovotjednom programu zauzima tradicionalna Ribarska noć na Drveniku Velikom, koja će biti održana u subotu, 8. kolovoza. Ova omiljena ljetna manifestacija već godinama okuplja brojne otočane, Trogirane i njihove goste, a posjetiteljima donosi spoj dalmatinske tradicije, domaće gastronomije, glazbe i autentičnog mediteranskog ugođaja.

Za odličnu atmosferu pobrinut će se Viva Band, koji će od 21 sat izvoditi popularne domaće i strane hitove te Drvenik Veliki pretvoriti u veliku ljetnu pozornicu. Ribarske večeri na dalmatinskim otocima mnogo su više od običnih glazbenih događanja. One su mjesta susreta i druženja, ali i važan način očuvanja lokalne tradicije, zbog čega iz godine u godinu privlače sve veći broj posjetitelja. Kako bi događaj bio dostupan što većem broju zainteresiranih, za Ribarsku noć organiziran je i besplatan brodski prijevoz. Upravo zbog besplatnog prijevoza, bogatog glazbenog programa i autentične otočne atmosfere, Ribarska noć nameće se kao jedan od događaja koji svakako vrijedi uvrstiti u ovotjedni ljetni kalendar.

Posjetiteljima će pružiti priliku da barem na jednu večer dožive pravi duh dalmatinskog otoka – uz miris mora, domaće specijalitete, glazbu i druženje. Program 56. Trogirskog kulturnog ljeta i ovoga tjedna potvrđuje svoju raznolikost, spajajući vrhunske kulturne sadržaje s tradicijskim manifestacijama koje čuvaju identitet Trogira i njegovih otoka. Organizatori pozivaju građane i goste da iskoriste bogat program te uživaju u ljetu ispunjenom glazbom, kazalištem, izložbama i nezaboravnim otočnim doživljajima.