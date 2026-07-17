Trogirsko kulturno ljeto u punom zamahu: Stižu Bajaga, Željko Samardžić, Matija Cvek i Moondance Festival

Nakon uspješnog početka 56. Trogirskog kulturnog ljeta, koje je već u prvim tjednima privuklo velik broj posjetitelja, Trogir i tijekom druge polovice srpnja nastavlja s bogatim programom koncerata, kazališnih predstava, izložbi i tradicijskih manifestacija.

Manifestaciju je otvorio koncert svjetski poznatog vokalnog ansambla Perpetuum Jazzile, koji je pred ispunjenim Trgom Ivana Pavla II. publici priredio večer za pamćenje. Tijekom proteklih tjedana održani su brojni koncerti, predstave i radionice, među kojima su nastupi francuskog sastava Trio InBreve, Narodne glazbe Trogir i KUD-a Kvadrilja, kao i ribarska fešta u Mastrinci te predstave na Drveniku Velikom i u Kuli Kamerlengo.

Organizatori najavljuju da će druga polovica srpnja donijeti još bogatiji program. Ljubitelje glazbe očekuje veliki koncert Matije Cveka u Kuli Kamerlengo, dok će nakon finala tradicionalnog malonogometnog turnira u Žednom nastupiti XXS Band. Program će se nastaviti i na Drveniku Velikom, gdje će se održati koncert Leta, izložba i radionica keramike umjetnice Pie Hamer te Festival pučkih napjeva.

Na programu su i Drveniške večeri klasične glazbe, koncert Zagrebačkog kvarteta u sklopu festivala Opera Selecta, nastup Klape Trogir u Kneževu dvoru te gitarski koncert Nevena Hrustića. Posjetitelje očekuju i dječja predstava "Ritam igre braće Grimm", Večer hrvatskih skladatelja, donatorska večer "Klape pivaju, a pisma liči" te projekcija kultnog filma "Mondo Bobo" na Drveniku Velikom.

Posebnu pozornost privući će koncerti Željka Samardžića i Bajage, kao i međunarodno poznati Moondance Festival, dok će ljubitelji baštine moći sudjelovati u edukativno-glazbenoj šetnji "Tragom trogirskih orgulja". Tradicionalne fešte u Planom i Arbaniji te Ljetni karneval dodatno će obogatiti završnicu srpnja.

Ni kolovoz neće biti ništa manje sadržajan. Među najavljenim događanjima posebno se izdvajaju koncert grupe Magazin na Brigi – lučici Lokvice te tradicionalna ribarska fešta Zvizda mora na Drveniku Malom uz nastup Sandija Cenova.

Više od pola stoljeća Trogirsko kulturno ljeto spaja glazbu, kazalište, tradiciju i umjetnost, pretvarajući povijesnu jezgru grada i otočne lokalitete u jedinstvene pozornice pod otvorenim nebom, a brojna publika koja iz večeri u večer ispunjava događanja potvrđuje da Trogir i ove godine opravdava status jednog od najvažnijih kulturnih odredišta na hrvatskoj obali.