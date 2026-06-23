Trogirsko kulturno ljeto donosi više od 100 događanja: Koncerti, predstave i fešte diljem grada i otoka

U Trogiru je danas održana službena press konferencija povodom predstavljanja programa 56. izdanja Trogirskog kulturnog ljeta. Marin Piveta, direktor Turističke zajednice grada Trogira, i Viktor Novak, zamjenik gradonačelnika Trogira, predstavili su program koji nas očekuje ovog ljeta. Ove godine, Trogir će biti domaćin više od 100 događanja na raznim lokacijama diljem grada u nešto više od dva mjeseca, Trogirani i njihovi gosti moći će uživati u raznim koncertima, kazališnim predstavama te ribarskim večerima. Osim Trogira događanja tijekom ljeta sele se i na Drvenik Veliki i Drvenik Mali, a moramo napomenuti kako su sva događanja besplatna, osim koncerta koji se odvijaju u kuli Kamerlengo.

- Ovim putem pozvao bih sve naše sugrađane i njihove goste da sudjeluju u našim manifestacija te se svi skupa dobro zabavimo, kazao je dogradonačelnik Novak.

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Ovogodišnje, 56. izdanje Trogirskog kulturnog ljeta svečano će biti otvoreno 3. srpnja, koncertom međunarodno priznate glazbene atrakcije Perpetuum Jazzile na glavnom gradskom trgu. Spoj vrhunske glazbe i spektakularne kulise UNESCO-ova grada zasigurno će stvoriti večer za pamćenje te na najbolji mogući način označiti početak dvomjesečnog kulturnog programa.

- Imamo jako bogat program ovoga ljeta, a sve počinje s međunarodnom glazbenom atrakcijom, koja će, vjerujem biti jedan kulturni spektakl. Osim toga, naše Kulturno ljeto ima osam festivala koji su kulturnog karaktera. Osim toga, očekuju nas brojna događanja na raznim lokacijama te koncerti regionalnih i hrvatskih izvođača. Možemo istaknuti Jakova Jozinovića, Matiju Cveka, Željka Samardžića te Željka Joksimovića, a osim njih imamo i 10 ribarskih fešta s domaćim izvođačima – grupa Magazin, grupa Viva, Sandi Cenov te Marko Pecotić i Silvija Dvornik, pojasnio je Piveta.

Naglasio je i važnost nastupa mnogih trogirskih društava kojima će se pridružiti i gosti iz okolnih gradova. U nepuna tri mjeseca Trogir će živjeti posebnim ritmom, na otocima će biti 22 događanja, bit će 14 kazališnih predstava te nekoliko glazbenih festivala uz modne revije.

- Pozivam sve naše sugrađane da nas se pridruže u Trogiru te da prate službene stranice TZ Trogir. Moram naglasiti kako su karte za neke koncerte već rasprodane, za Jozinovića i Samardžića jer to su izvođači koji su jako traženi i koje ljudi jako vole, te su zbog toga ulaznice većim dijelom i rasprodane, naglasio je Piveta.