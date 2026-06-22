Trogirski gradonačelnik: "Vrijednosti antifašizma moramo čuvati i prenositi novim generacijama"

Trogirski gradonačelnik Ante Bilić (SDP) čestitao je građanima Dan antifašističke borbe, poručivši kako taj dan nije samo podsjetnik na jedan od najvažnijih događaja u povijesti, nego i poziv na zajedničku odgovornost.

"Dan antifašističke borbe za mene nije samo podsjetnik na jedan od najvažnijih događaja u povijesti nego i poziv na zajedničku odgovornost da nikad i ni pod koju cijenu ne dopustimo da vrijednosti antifašizma budu ugrožene", poručio je Bilić.

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Istaknuo je kako su vrijednosti mira, slobode, solidarnosti i poštovanja različitosti danas jednako važne kao i prije 80 godina, osobito u vremenu u kojem se ponovno svjedoči ratovima, sukobima i rastu podjela u mnogim dijelovima svijeta.

"Moramo ih čuvati i prenositi novim generacijama jer, nažalost, nisu zajamčene", naglasio je trogirski gradonačelnik. Bilić je istaknuo i ponos zbog doprinosa koji je Trogir dao antifašističkoj borbi, kao i zbog vrijednosti koje grad baštini.

"Ponosan sam što je i Trogir dao svoj doprinos toj borbi i što baštinimo te vrijednosti koje nas podsjećaju da je mir jedina prava pobjeda za sve", poručio je. Dodao je kako je Trogir kroz svoju dugu povijest prolazio kroz različita vremena, ali je uvijek ostajao grad otvorenosti, zajedništva i suživota.

"Ostanimo i danas primjer tolerancije i međusobnog uvažavanja. Čestitam vam Dan antifašističke borbe", zaključio je Bilić.