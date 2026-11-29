Najave o mogućem povezivanju Croatia Airlinesa sa šest hrvatskih zračnih luka, među kojima je i Zračna luka Split, izazvale su reakciju trogirskog gradonačelnika, koji je upozorio na potencijalne posljedice takvog poteza za lokalne zajednice i uspješna poduzeća u javnom vlasništvu. Grad Trogir ima deset posto vlasničkog udjela u splitskoj zračnoj luci, zbog čega gradonačelnik smatra da ima obvezu javno progovoriti o modelu koji država, prema dosad objavljenim informacijama, razmatra.

"Ne liječi se bolesni dio sustava tako da se ugrozi onaj koji je zdrav", poručio je na početku svoje objave.

Milijunski gubici nacionalnog avioprijevoznika

Trogirski gradonačelnik Ante Bilić upozorio je na velike razlike u poslovanju nacionalnog avioprijevoznika i hrvatskih zračnih luka. Prema podacima koje je iznio, Croatia Airlines od početka 2024. do kraja rujna 2026. godine bilježi gotovo 123 milijuna eura gubitka, od čega je samo u prvih devet mjeseci ove godine izgubio 64,7 milijuna eura.

Istodobno, Zračna luka Split prošlu je godinu završila s 15,7 milijuna eura neto dobiti, a dubrovačka sa 6,2 milijuna eura. "Jer ako je ideja da se gubici nacionalnog avioprijevoznika pokrivaju dobiti uspješnih zračnih luka, onda imamo ozbiljan problem", upozorio je Bilić. Ističe kako je nacionalni avioprijevoznik u samo devet mjeseci izgubio približno tri puta više nego što je svih šest zračnih luka zajedno zaradilo tijekom prethodne godine.

"Ako je to namjera, onda to nije sanacija. To je opasnost da problem jedne tvrtke postane problem cijelog sustava", dodao je.

Hrvatska treba snažnog nacionalnog avioprijevoznika

Trogirski gradonačelnik naglašava da se ne protivi razvoju Croatia Airlinesa, već smatra da je snažan nacionalni avioprijevoznik u interesu Hrvatske. Međutim, upozorava da kompanija mora imati održiv poslovni model, kvalitetno povezivati hrvatske gradove i privlačiti nove putnike.

Posebno se osvrnuo na prometnu povezanost krajnjeg juga Hrvatske, podsjetivši na nedavni istup dubrovačkog gradonačelnika Mate Frankovića u Hrvatskom saboru o visokim cijenama avionskih karata između Dubrovnika i Zagreba. "Ako građani nacionalnog avioprijevoznika financiraju javnim novcem, imaju pravo pitati kakvu uslugu za taj novac dobivaju", istaknuo je Bilić.

Usporedio Croatia Airlines s Air Serbijom

U svojoj se objavi osvrnuo i na međunarodnu povezanost Hrvatske. Naveo je da je British Airways odustao od planiranog povratka na liniju između Zagreba i londonskog Heathrowa u ljeto 2027. godine. Usporedio je i poslovne ambicije Croatia Airlinesa i Air Serbije. Prema njegovim navodima, srpski avioprijevoznik za ljetnu sezonu 2026. predstavljao je mrežu s više od 100 odredišta, dok je Croatia Airlines najavio 32 međunarodna odredišta.

Iako je naglasio da nije riječ o potpuno usporedivim pokazateljima i jednakim poslovnim modelima, smatra da takva razlika otvara pitanje dugoročne strategije hrvatskog nacionalnog avioprijevoznika. "Zračne linije nisu samo pitanje broja turista i noćenja. One su pitanje konkurentnosti gospodarstva i kvalitete života naših građana", naglasio je.

Zračne luke nisu samo državna imovina

Bilić smatra da prvi korak mora biti ozbiljna analiza poslovanja Croatia Airlinesa, izrada transparentnog plana oporavka, profesionalno upravljanje kompanijom te jasna odgovornost za ostvarene poslovne rezultate.

Svjestan je, kaže, velikih troškova povezanih s obnovom flote, ali upozorava da nova flota sama po sebi neće riješiti pitanje dugoročne održivosti poslovanja. Posebno je naglasio da zračne luke nisu isključivo državna imovina, budući da vlasničke udjele u njima imaju i županije, gradovi i općine.

Njihova dobit, smatra, trebala bi služiti razvoju infrastrukture, kvalitetnijim uslugama, uspostavljanju novih prometnih veza i jačanju konkurentnosti lokalnog gospodarstva. "Ne možemo godinama govoriti o decentralizaciji, a onda razvojne mogućnosti lokalnih sredina podređivati rješavanju problema na državnoj razini", poručio je.

Zašto bi Zagreb ostao izvan sustava?

Trogirskom gradonačelniku posebno je neobično što bi zagrebačka zračna luka, prema dosad objavljenim informacijama, zbog postojećeg koncesijskog ugovora ostala izvan razmatranog modela, iako je upravo Zagreb glavna operativna baza Croatia Airlinesa.

Smatra da je potrebno otvoreno razgovarati i o posljedicama koncesije zagrebačke zračne luke, načinu upravljanja te odgovornosti za dosadašnje odluke. Od Vlade Republike Hrvatske zatražio je da jasno predstavi svoje planove i objasni na koji način namjerava zaštititi interese svih suvlasnika hrvatskih zračnih luka.

Pozvao i HDZ-ovce na zajedničko djelovanje

Ante Bilić pozvao je dalmatinske gradonačelnike, načelnike, župane i saborske zastupnike, uključujući i kolege iz HDZ-a, da zauzmu zajednički stav i od Vlade zatraže potpune informacije.

Naglasio je da ovo pitanje ne bi smjelo postati predmet stranačkih sukoba, kao ni sukoba Zagreba i Dalmacije.

"Ovo pitanje nadilazi stranke i mandate. Ne radi se ni o sukobu Zagreba i Dalmacije. Radi se o odgovornom upravljanju javnom imovinom i o tome hoće li naše zračne luke nastaviti razvijati prometnu povezanost i gospodarstvo krajeva kojima služe", istaknuo je. Na kraju je poručio da Croatia Airlines treba reformu i održiv plan oporavka, dok hrvatske zračne luke trebaju stabilnost, ulaganja i mogućnost daljnjeg razvoja.

"Jedno ne smije biti žrtvovano zbog drugoga. Jer nećemo riješiti problem Croatia Airlinesa ako samo pronađemo nekoga drugoga tko će plaćati njegove gubitke. Ne spašava se ono što ne funkcionira tako da se ugrozi ono što funkcionira", zaključio je trogirski gradonačelnik.