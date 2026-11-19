Jedan od najpoznatijih povijesnih trgova u Dalmaciji mogao bi dobiti drukčiji izgled tijekom večernjih i noćnih sati. Grad Trogir provodi postupak javne nabave za modernizaciju rasvjete Trga Ivana Pavla II., s procijenjenom vrijednošću od 57.000 eura bez PDV-a. Planirani zahvat obuhvaća postojeću vanjsku rasvjetu trga te dekorativno i arhitektonsko osvjetljenje njegovih najprepoznatljivijih građevina, uključujući dijelove katedrale sv. Lovre, zvonika sv. Sebastijana i Kneževa dvora.

Riječ je o projektu koji ima i praktičnu i estetsku važnost. Trogirski glavni trg jedan je od središnjih prostora gradske svakodnevice, ali i nezaobilazna točka turističkih obilazaka povijesne jezgre. Zbog toga se svaka promjena rasvjete ne odnosi samo na bolju vidljivost tijekom večeri nego i na način na koji će stanovnici i posjetitelji doživljavati arhitekturu grada. Rok za dostavu ponuda u ovom postupku istekao je u utorak, 17. studenoga, u 12 sati.

Posebno osvjetljenje za katedralu i povijesne građevine

Prema glavnom elektrotehničkom projektu, modernizacija uključuje rasvjetu pješačkih površina trga, ali i posebno oblikovanu rasvjetu ulaza, atrija, zvonika i apside katedrale sv. Lovre. Planirano je i osvjetljavanje zvonika sv. Sebastijana te glavnog pročelja Kneževa dvora, čime bi se dodatno naglasili arhitektonski elementi koji obilježavaju izgled središnjega trogirskog trga.

Projekt predviđa uporabu profesionalnih LED svjetiljki i reflektora, zajedno s pripadajućom opremom za regulaciju i upravljanje rasvjetom. Takva tehnologija omogućuje preciznije usmjeravanje svjetlosti i prilagodbu rada rasvjetnog sustava, što je posebno važno u prostoru s vrijednom povijesnom arhitekturom. Konačan vizualni učinak ipak će ovisiti o odabranoj opremi, položaju rasvjetnih tijela i načinu njihove uporabe.

Povijesna jezgra pod zaštitom UNESCO-a

Trogirska povijesna jezgra nalazi se na UNESCO-ovu Popisu svjetske baštine, zbog čega je svaka intervencija u njezinu prostoru posebno osjetljiva. Osvjetljavanje povijesnih pročelja i zvonika može dodatno istaknuti arhitektonske vrijednosti, ali samo ako je usklađeno s karakterom prostora i zahtjevima zaštite kulturne baštine.

Upravo zato važni su detalji projekta koji određuju jačinu, temperaturu boje i smjer svjetlosti. Pretjerano intenzivna ili neprimjereno postavljena rasvjeta mogla bi promijeniti doživljaj povijesnog ambijenta, dok pažljivo oblikovano osvjetljenje može dodatno naglasiti arhitekturu bez narušavanja njezina karaktera. Za potpuni uvid bilo bi korisno objaviti noćne vizualizacije budućeg izgleda trga i podatke o konzervatorskim uvjetima.

Predviđena četiri mjeseca za provedbu

U dokumentaciji je predviđeno trajanje ugovora od četiri mjeseca od uvođenja izvođača u posao. Kod ocjenjivanja ponuda cijena nosi 90 posto bodova, dok se dodatno trajanje jamstva za isporučenu i ugrađenu opremu vrednuje s preostalih deset posto.

Važno je pritom naglasiti da se postupak javne nabave odnosi na planiranu modernizaciju, što još ne znači da su radovi već počeli ili da je određena konačna cijena. Nakon pregleda ponuda i odabira izvođača bit će poznati daljnji koraci, uključujući raspored provedbe zahvata i moguće privremene prilagodbe korištenja javnog prostora.

Hoće li nova rasvjeta donijeti i uštede?

Primjena LED tehnologije u pravilu omogućuje racionalniju potrošnju električne energije u odnosu na starije vrste rasvjete, ali stvarne uštede ovise o postojećem sustavu, snazi novih svjetiljki i načinu upravljanja. Za ovaj projekt u pregledanim podacima nije navedena potvrđena procjena godišnje energetske uštede, pa se zasad ne može govoriti o konkretnom smanjenju troškova električne energije.

Ipak, već sam obuhvat projekta pokazuje da Trogir ne planira samo zamjenu dotrajalih svjetiljki. Modernizacija bi trebala obuhvatiti cjelovitiji doživljaj glavnog gradskog trga tijekom noći, uvažavajući istodobno njegovu svakodnevnu funkciju i iznimnu kulturno-povijesnu vrijednost.