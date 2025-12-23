Trogirska prošlost oživjela u duhu božićne čarolije – predstavljen TG 365

Kao poneseni božićnom čarolijom, u ponedjeljak 22. prosinca 2025. na predstavljanju publikacije TG 365 u Galeriji Cate Dujšin Ribar, kroz svoje su sugrađane iz sadašnjosti oživjeli predmeti i osobe iz trogirske prošlosti!

Vinko Coce, Josip Bozzotti, Palma Katalinić, Ivan i Josip – Bepo Delalle, Roko i Mirko Slade – Šilović, ispričali su pomalo duhovite, a pomalo nostalgične priče svojih života, mletački se lav pohvalio da ima dobar kapacitet pluća s obzirom da je držao dah u Foši čak 73 godine, Ivan Luka Garagnin zadovoljan je što se napokon počelo nešto raditi u njegovom vrtlu i ponosan na svoju kćer Katarinu Garagnin – Fanfognu, a prisluškivan je i razgovor petorice mladića koji su minom odvalili glavu sa spomenika Franji Josipu I. u parku Žudika…

Večer su – osim govora Trogirki i Trogirana iz prošlosti – obilježili govori ravnateljice Muzeja grada Trogira Lujane Paraman i autorice TG 365 – spomenara i planera Maje Maljković Zelalije, više voditeljice odnosa s javnošću Muzeja grada Trogira.

TG 365 – spomenar i planer dostupan je za kupnju u Muzeju grada Trogira do isteka zaliha. Požurite – riječ je o uistinu sjajnom poklonu, bilo za Božić, rođendan, novi početak ili jednostavno bez posebnog razloga…

Kako je bilo na predstavljanju pogledajte u nastavku: