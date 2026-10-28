Trogiranin jurio legendarnom stazom Formule 1 i oduševio rezultatima: Robert Antunović dvaput na postolju, ostvario i najbrži krug

Na legendarnoj stazi Hungaroring, poznatoj ljubiteljima Formule 1, Robert Antunović, vozač AK-a Trogir, ostvario je odlične rezultate na utrci Season Final 2026. S dva druga mjesta i najbržim krugom u svojoj klasi u subotnjoj utrci napravio je važan korak prema završetku sezone na drugom mjestu ukupnog poretka.

Zvuk snažnih motora, brzina i borba za svaku desetinku sekunde obilježili su automobilistički vikend od 23. do 25. listopada na mađarskom Hungaroringu, jednoj od najpoznatijih europskih trkaćih staza. Među vozačima koji su branili boje hrvatskog automobilizma bio je i Trogiranin Robert Antunović, član AK-a Trogir, koji je još jednom pokazao da može konkurirati za sam vrh svoje klase.

Nakon velikog peha na Slovakiaringu, gdje je zbog pucanja motora i ozbiljnog kvara ostao bez vrijednih bodova, Antunović je na Hungaroring stigao s jasnim ciljem - osigurati drugo mjesto u prvenstvu i sezonu završiti kao viceprvak.

U tome je bio vrlo uspješan. Tijekom trkaćeg vikenda ostvario je dva druga mjesta, u subotnjoj i nedjeljnoj utrci, a subotu je dodatno obilježio najbržim krugom u svojoj klasi. Rezultati su to koji potvrđuju njegovu brzinu, borbenost i upornost nakon tehničkih problema koji su mu ranije poremetili planove.

– Nastupali smo na Hungaroringu, na najpoznatijoj stazi Formule 1. Nakon peha na Slovakiaringu, pucanja motora i velikog kvara, bili smo blizu bodovima za državnog prvaka. Na kraju smo došli ovdje kako bismo osigurali drugo mjesto za kraj godine i postali viceprvaci. Ostvario sam dva druga mjesta, u subotu i nedjelju, a u subotu sam imao i najbrži krug u svojoj klasi, kazao je Robert Antunović za Gradski radio Trogir.

Sezona za trogirskog automobilista još nije završena. Završni izazov čeka ga 7. studenoga na Automotodromu Grobnik, gdje će se održati Veliko finale 2026. u organizaciji ASK-a Kastavac. Bit će to posljednja prilika za dodatnu potvrdu odlične sezone i završetak prvenstva na postolju ukupnog poretka.

Antunović je pritom posebno istaknuo važnost podrške ljudi i tvrtki koji stoje iza njegovih nastupa.

– Zahvalio bih se svojim sponzorima: Taboo Beach Clubu Split, Konobi Rudine, Beach Baru Borko, Caffe Baru Škrapa Arbanija, Betgman Gradnji i posebno Splitsko-dalmatinskoj županiji, poručio je Antunović.

A za ljubitelje automobilizma, ovaj nastup donosi i posebnu poslasticu - video Vladimira BrzKruga, koji gledateljima približava atmosferu utrke, brzinu bolida i prepoznatljivu riku motora na jednoj od najpoznatijih trkaćih staza u Europi. Pravi doživljaj za sve koji vole miris benzina, zvuk motora i borbu kotač uz kotač!