Trogirani odlučuju na što će se trošiti gradski novac: Stiglo čak 237 prijedloga, sada građani imaju glavnu riječ!

Grad Trogir nastavlja s projektom participativnog budžetiranja "I tebe se pita!", koji se ove godine održava deveti put. Nakon što su građani dostavili čak 237 prijedloga za manje komunalne zahvate, slijedi najvažniji dio projekta – javne tribine na kojima će upravo stanovnici pojedinih kvartova odlučivati o prioritetima. Riječ je o projektima koji mogu izravno poboljšati svakodnevni život građana, poput uređenja javnih površina, dječjih igrališta, postavljanja javne rasvjete, izgradnje nogostupa i drugih komunalnih zahvata.

Sudjelovati mogu svi zainteresirani građani, bez obzira na to jesu li prethodno poslali vlastiti prijedlog.

Gradonačelnik Bilić pozvao građane: "Sad je vrijeme za sljedeći korak"

Trogirski gradonačelnik Ante Bilić zahvalio je svim građanima koji su se uključili u prvu fazu projekta te ih pozvao da sudjeluju i u donošenju konačnih odluka. "Hvala svima koji su odvojili vrijeme i predložili što bi trebalo poboljšati i popraviti u njihovom kvartu. Sad je vrijeme za sljedeći korak. Pozivam građane da dođu na tribine i sudjeluju u odabiru projekata. Upravo to i je smisao ovog projekta da se čuje glas ljudi koji najbolje poznaju svakodnevne potrebe svog susjedstva. Siguran sam u dobar odaziv kao i dosadašnjih godina", poručio je Bilić.

Evo kada i gdje će građani moći glasati

Javne tribine održavat će se od utorka, 20. listopada, do subote, 24. listopada, prema sljedećem rasporedu:

Travarica – utorak, 20. listopada, u 18 sati, Kantun kulture

Čiovo – srijeda, 21. listopada, u 18 sati, KUD Kvadrilja

Plano – četvrtak, 22. listopada, u 17 sati, vrtić

Grad – četvrtak, 22. listopada, u 19 sati, Vijećnica

Arbanija – petak, 23. listopada, u 17 sati, Hotel Sv. Križ

Mastrinka – petak, 23. listopada, u 18.30 sati, Hotel Sv. Križ

Žedno – petak, 23. listopada, u 20 sati, Dom

Drvenik Veliki – subota, 24. listopada, u 11 sati, Mjesni odbor

Drvenik Mali – subota, 24. listopada, u 13 sati, Stara škola

Trogir je prvi u Dalmaciji pokrenuo ovakav projekt

Projekt "I tebe se pita!" Grad Trogir provodi još od 2018. godine, kada je postao prvi grad u Dalmaciji koji je svojim stanovnicima omogućio izravan utjecaj na odabir manjih komunalnih ulaganja. Proces započinje prikupljanjem prijedloga građana, nakon čega slijedi njihova tehnička i financijska evaluacija. Prijedlozi koji zadovoljavaju potrebne uvjete potom dolaze pred građane, koji na javnim tribinama glasanjem određuju prioritete za uvrštavanje u gradski proračun za sljedeću godinu.

Cilj je da se javni novac usmjerava upravo ondje gdje je najpotrebniji, prema potrebama stanovnika koji najbolje poznaju probleme svojih kvartova. S obzirom na velik broj pristiglih prijedloga, pred Trogiranima je sada prilika da svojim glasom utječu na izgled i komunalnu opremljenost grada u 2027. godini.