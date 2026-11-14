Trogir večeras priprema veliki glazbeni spektakl: Na glavnom gradskom trgu nastupa Nina Badrić, ulaz je besplatan

Trogir večeras, u subotu 14. studenoga, nastavlja proslavu Dana grada i tradicionalne Stivanje uz koncert jedne od najpoznatijih hrvatskih pjevačica, Nine Badrić. Koncert će se održati na Trgu Ivana Pavla II., s početkom u 20 sati, a ulaz je slobodan za sve posjetitelje.

Povijesna jezgra Trogira večeras će postati velika pozornica na otvorenom. U sklopu obilježavanja Dana grada, Trogiranke i Trogirani, ali i brojni posjetitelji iz okolnih gradova, imat će priliku uživati u koncertu Nine Badrić, čiji hitovi već desetljećima osvajaju publiku svih generacija.

Poznati hitovi u srcu Trogira

Publiku očekuje večer ispunjena glazbom i emocijama, uz neke od najpoznatijih pjesama iz bogate karijere popularne pjevačice.

Hitovi poput „Čarobnog jutra”, „Takvih kao ti” i „Dana i godina” samo su dio njezina prepoznatljivog glazbenog repertoara koji će dodatno obogatiti svečanu atmosferu u jedinstvenom ambijentu trogirske povijesne jezgre.

Koncert se održava na jednom od najljepših gradskih trgova u Dalmaciji, okruženom znamenitostima koje Trogir čine prepoznatljivim kulturnim i turističkim odredištem.

Proslava Dana grada uz besplatan koncert

Tradicionalna Stivanja svake godine okuplja građane i posjetitelje kroz različita događanja kojima Trogir obilježava svoj dan.

Ovogodišnji koncert Nine Badrić jedna je od glazbenih poslastica proslave, a organizatori pozivaju sve ljubitelje dobre glazbe da im se pridruže i zajedno proslave Dan grada.

Početak koncerta zakazan je za 20 sati, a ulaz je potpuno besplatan.

„Na dobro van došla Stivanja!”, poručuju organizatori.