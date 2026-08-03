Trogir večeras postaje pozornica hrvatske povijesti: U Kneževu dvoru sprema se jedinstven kulturni spektakl

U sklopu 56. Trogirskog kulturnog ljeta, večeras, 3. kolovoza, u povijesnom ambijentu Kneževa dvora održat će se glazbeno-scenska večer i predstavljanje knjige "Od hrvatskoga kraljevstva do Lijepe naše". Program počinje u 21 sat, a kroz glazbu, književnost i recitacije publici će donijeti presjek bogate hrvatske kulturne i povijesne baštine.

Spoj glazbe, književnosti i povijesti

Riječ je o događaju koji povezuje umjetnost i povijest te podsjeća na vrijednosti nacionalnog identiteta. Posjetitelji će u jedinstvenom ambijentu trogirskog Kneževa dvora moći uživati u glazbenim izvedbama, interpretacijama književnih tekstova i predstavljanju istoimene knjige. U programu sudjeluju bariton Vlatko Belas, sopranistica Barbara Garić, glazbenik prof. Ratko Bartulović i recitator Nikša Buble. Knjigu "Od hrvatskoga kraljevstva do Lijepe naše" predstavit će njezini autori, dr. sc. Danka Radić i Radovan Slade-Šilović.

Ulaz je slobodan

Program organiziraju Ogranak Matice hrvatske u Trogiru i Društvo za zaštitu kulturnih dobara Trogira "Radovan", u okviru Trogirskog kulturnog ljeta, manifestacije koja već 56 godina u povijesnu jezgru grada dovodi brojne umjetnike i raznovrsne kulturne sadržaje. Pokrovitelji događaja su Grad Trogir, Turistička zajednica grada Trogira i Splitsko-dalmatinska županija.

Početak programa je u 21 sat u Kneževu dvoru na Trgu Ivana Pavla II., a ulaz za sve posjetitelje je slobodan.

Organizatori pozivaju ljubitelje glazbe, književnosti, povijesti i hrvatske kulturne baštine da ne propuste večer koja će na poseban način spojiti umjetnost, tradiciju i nacionalnu povijest.