TROGIR U ZNAKU GITARE I FLAMENCA: "Majstori gitare" donose svjetske virtuoze i spektakularnu andaluzijsku završnicu

Festival „Majstori gitare“ koji se ove godine održava po treći put u sklopu 56. Trogirskog kulturnog ljeta, donoseći publici vrhunske domaće i međunarodne umjetnike te raznolike glazbene programe posvećene jednom od najomiljenijih instrumenata – gitari.

Trogir će ponovno postati mjesto susreta iznimnih gitarista, mladih umjetnika i međunarodnih glazbenih imena. Festival „Majstori gitare“ u svom trećem izdanju donosi tri atraktivna koncertna programa koji povezuju virtuoznu klasičnu gitaru, španjolsku i mediteransku glazbenu tradiciju te autentični flamenco iz Andaluzije.

U prekrasnim povijesnim ambijentima Kneževa dvora i Kule Kamerlengo, publika će imati priliku uživati u nastupima svjetski poznatog talijanskog gitarista Aniella Desideria, jedne od najistaknutijih mladih hrvatskih gitaristica Paule Ćurić kao i vrhunskih flamenco umjetnika predvođenih uglednim seviljskim gitaristom Eduardom Rebollarom.

Aniello Desiderio – virtuoz gitare u Kneževu dvoru

Festival se nastavlja u srijedu, 26. kolovoza u 20 sati kada će u Kneževu dvoru nastupiti jedan od najistaknutijih svjetskih gitarista – Aniello Desiderio.

Talijanski gitarist Aniello Desiderio već je kao osmogodišnjak održao svoj prvi recital, a njegov izniman talent i muzikalnost vrlo su rano privukli pozornost stručne javnosti. Tijekom karijere osvojio je čak osamnaest prvih nagrada na međunarodnim gitarističkim natjecanjima, a kritika ga je nazivala „genijem“, „čudom od djeteta“, „Orfejem gitare“, „gitaristom stoljeća“ i jednostavno – Il Fenomeno.

Nastupao je u nekima od najuglednijih svjetskih koncertnih dvorana, među kojima su Carnegie Hall u New Yorku, Palau de la Música u Barceloni, Minhenska filharmonija, Alte Oper u Frankfurtu i Berlinska filharmonija. Njegovu je umjetničku karijeru obilježio i dokumentarac njemačke televizijske kuće ARD, a surađivao je s brojnim uglednim glazbenicima među ostalima i s legendarnim gitaristom Ángelom Romerom te Johnom McLaughlinom.

Trogirskoj će se publici predstaviti programom koji donosi raskoš španjolske gitarske glazbe – od djela Federica Morena Torrobe, Isaaca Albéniza, Enriquea Granadosa i Joaquima Malatsa do virtuozne obrade opernih tema Stephena Gossa te impresivne suite Koyunbaba Carla Domeniconija.

Posebno zanimljiv dio programa bit će Gossov ciklus Verismo, inspiriran poznatim opernim djelima Puccinija, Mascagnija, Verdija i Rossinija, u kojem će publika prepoznati neke od najljepših melodija operne literature u novom, gitarističkom ruhu.

Ulaz na koncert Aniella Desiderija je slobodan.

Paula Ćurić – mlada hrvatska gitaristica nove generacije

U petak, 28. kolovoza u 20 sati također u Kneževu dvoru, nastupit će jedna od najistaknutijih mladih hrvatskih gitaristica svoje generacije – Paula Ćurić.

Paula Ćurić diplomirala je gitaru na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu u klasi profesora Darka Petrinjaka, a svoje usavršavanje nastavila je na poslijediplomskom studiju na Kraljevskom konzervatoriju u Den Haagu, u klasi profesora Zorana Dukića.

Tijekom dosadašnjeg umjetničkog razvoja ostvarila je niz iznimnih priznanja i nagrada. Dobitnica je triju Rektorovih nagrada Sveučilišta u Zagrebu, Dekanove nagrade za individualni uspjeh te nagrade Zaklade Lončarić za najbolju studenticu gitare u akademskoj godini 2024./2025. Osvojila je i dva Oskara znanja, za prva mjesta i prve nagrade na državnim natjecanjima kao i niz prvih nagrada na domaćim i međunarodnim natjecanjima.

U Trogiru će izvesti program koji povezuje španjolsku gitarističku tradiciju i suvremeni glazbeni izričaj. Na programu su Sonata Eduarda Lópeza-Chavarrija u redakciji same Paule Ćurić, Mazurka Appassionata Agustína Barriosa Mangoréa, djelo hrvatskog skladatelja Berislava Šipuša „Una Fantasia... quasi una sequenza“ te virtuozni Fandango varié, op. 16 Dionisia Aguada.

Ulaz na koncert Paule Ćurić je slobodan.

Flamenco spektakl u Kuli Kamerlengo

Treće izdanje Festivala „Majstori gitare“ donosi i posebnu završnicu. U ponedjeljak, 31. kolovoza u 20 sati u jedinstvenom ambijentu Kule Kamerlengo, publiku očekuje pravi flamenco spektakl.

Na pozornicu stiže ugledni seviljski gitarist Eduardo Rebollar, zajedno s plesačima Yolandom Lorenzo i Manuelom del Lolom te flamenco pjevačem Antonijom Lópezom.

Publiku očekuje autentično flamenco iskustvo u kojem će se ispreplesti gitara, pjevanje i ples kroz neke od najpoznatijih flamenco formi – Bulerías, Tangos, Soleá, Soleá por Bulerías, Seguiriyas i Alegrías uz veliku završnu zajedničku fiestu.

Eduardo Rebollar jedan je od najcjenjenijih gitarista flamenco scene, poznat po spoju dubokog poštovanja prema tradiciji i osobnom, inovativnom pristupu. Tijekom bogate karijere surađivao je s brojnim velikanima flamenca, bio je finalist Bienala flamenca u Sevilli te član renomirane skupine La Cuadra de Sevilla. Danas je uz koncertnu karijeru, cijenjen pedagog i voditelj umjetničke škole Artes Escénicas Rebollar u Sevilli.

Uz njega nastupa Yolanda Lorenzo, jedna od istaknutih predstavnica tradicionalne seviljske škole flamenco plesa, dok mlađu generaciju flamenco umjetnika predstavljaju Antonio López, nagrađivani pjevač nove generacije i Manuel del Lola, višestruko nagrađivani plesač koji se posljednjih godina afirmirao na najvažnijim flamenco pozornicama i natjecanjima u Španjolskoj.

Ulaznice za flamenco spektakl mogu se kupiti putem Entrio sustava.

Festival koji povezuje tradiciju, virtuoznost i nove generacije

Festival „Majstori gitare“ svojim trećim izdanjem nastavlja razvijati program koji okuplja umjetnike različitih generacija i glazbenih izričaja. Od velikih imena međunarodne gitarističke scene, preko predstavljanja mladih hrvatskih umjetnika, do autentičnih izvođača flamenca, festival publici donosi širok pogled na bogatstvo i izražajne mogućnosti gitare.

U spoju vrhunske glazbe i jedinstvenih trogirskih povijesnih prostora, Festival „Majstori gitare“ još jednom potvrđuje svoje mjesto kao poseban dio programa 56. Trogirskog kulturnog ljeta.

Festival „Majstori gitare“ – tri večeri vrhunske glazbe, gitarske virtuoznosti i strasti flamenca u sklopu 56. Trogirskog kulturnog ljeta.