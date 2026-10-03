Trogir u velikom investicijskom zamahu: Starčevićeva, POS stanovi i nova šetnica gotovi na proljeće

Trogirski gradonačelnik Ante Bilić sa suradnicima obišao je tri velika gradska gradilišta – rekonstrukciju Ulice dr. Ante Starčevića, nastavak uređenja šetnice Brigi – Lokvice do Pastoralnog centra te gradilište POS-ovih stanova u Planom. Riječ je o projektima koji bi, prema trenutačnim planovima, trebali biti završeni tijekom proljeća iduće godine. Bilić je tijekom "hodajućeg kolegija" s izvođačima i nadzorom provjerio dinamiku radova i eventualne probleme na gradilištima.

Starčevićeva bi trebala biti gotova u ožujku

Najzahtjevniji zahvat trenutačno je rekonstrukcija Ulice dr. Ante Starčevića, gdje su se radovi nakon ljetne stanke ponovno zahuktali. Trenutačno su radovi otprilike na polovici trase, a završetak se očekuje u ožujku iduće godine.

Investicija je vrijedna više od dva milijuna eura, uz dodatna ulaganja u vodovodnu i kanalizacijsku infrastrukturu.

Pročelnik za komunalu Ivan Meštrović istaknuo je kako su izvođači tijekom radova naišli na brojne nepredviđene podzemne instalacije, što je dodatno zakompliciralo cijeli zahvat. "Trenutno smo na otprilike polovici trase. Jedan dio uglavnom je završen, dok se radovi na dionici prema gradskom groblju nastavljaju u narednim mjesecima. Naišli smo na niz nepredviđenih podzemnih instalacija zbog kojih je projekt postao puno složeniji nego što je inicijalno predviđeno", kazao je Meštrović. Pritom, dodaje, vodovodna, elektroenergetska i telekomunikacijska infrastruktura tijekom cijelog zahvata mora ostati u funkciji, a stanovnicima se mora omogućiti pristup njihovim kućama. Po završetku radova ulica bi trebala dobiti potpuno obnovljenu prometnicu, dvostrane nogostupe, novu javnu rasvjetu te rekonstruiranu podzemnu infrastrukturu.

Nova šetnica do Uskrsa

Druga postaja obilaska bila je šetnica Brigi – Lokvice, kojom se fazno uređuje sjeverna gradska obala. Najvećim dijelom već je izveden obalni zid, vidljivi su obrisi buduće pješačke i biciklističke staze, a slijede betoniranje, postavljanje nove javne rasvjete, urbane opreme te uređenje dvaju manjih parkova. "Rok za završetak je Uskrs iduće godine i vjerujem da ćemo dobiti još jedan iznimno kvalitetan javni prostor koji će koristiti i građani i posjetitelji", rekao je Ante Bilić. Grad paralelno priprema i dokumentaciju za nastavak uređenja obale prema novom mostu, čime bi uređena šetnica trebala dosegnuti ukupno oko 1,2 kilometra.

U pripremi je i veliki zahvat na čiovskoj obali, na potezu od Duhanke do starog čiovskog mosta. Bilić je kazao da su potpisani sporazumi sa Županijskom upravom za ceste i Lučkom upravom, a u pripremi je dokumentacija za postupak javne nabave. "Očekujem da ćemo do kraja godine imati izvođača uvedenog u radove. Riječ je o projektu vrijednom gotovo pet milijuna eura kojim će se rekonstruirati prometnica i obala te riješiti dugogodišnji problemi plavljenja ovog dijela grada tijekom zimskih nevremena", rekao je Bilić.

U Planom niče prvi POS projekt u Trogiru

Treća lokacija bila je gradilište POS-ovih stanova u Planom. Građevinski radovi ulaze u završnu fazu – grubi radovi su dovršeni, postavlja se stolarija, a paralelno se pripremaju pristupna cesta i komunalna infrastruktura.

Nova zgrada imat će ukupno 34 stana različitih veličina, a riječ je o prvom POS projektu u Trogiru. Ugovorni završetak gradnje očekuje se sredinom ožujka. "Možemo biti jako zadovoljni kako se odvijaju radovi. Zgrada ima 34 stana različitih veličina, a riječ je o prvom POS-ovom projektu u Trogiru na kojem smo dugo radili i koji mnogi sugrađani dugo čekaju. Znamo koliko je danas teško riješiti stambeno pitanje i zato je ovo jedna od važnijih investicija za naš grad", rekao je Bilić. Uz stanove će se urediti i prostor namijenjen potrebama Mjesnog odbora Plano.

"Investicijski ciklus se nastavlja"

Na kraju obilaska gradonačelnik je poručio kako će Grad nastaviti s praksom terenskih kolegija kako bi se eventualni problemi na velikim gradilištima mogli rješavati izravno s izvođačima i nadzorom. "Ovakvi obilasci omogućuju nam da na vrijeme uočimo eventualne probleme i nepredviđena usporenja, odmah komuniciramo s izvođačima, nadzorom i svim uključenima te osiguramo da projekti napreduju što kvalitetnije i učinkovitije. Investicijski ciklus u Trogiru se nastavlja i pred nama je još niz važnih projekata", zaključio je Ante Bilić.