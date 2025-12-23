Trogir u ritmu glazbe ulazi u Novu godinu: Dalmatino, Sandi Cenov i Jacques Houdek zagrijavaju blagdansku atmosferu

Trogir i ove godine potvrđuje status jedne od najpoželjnijih blagdanskih destinacija na Jadranu. Pred nama su dani ispunjeni glazbom, druženjem i pravim mediteranskim ugođajem, a bogat prosinački program donosi niz koncerata popularnih domaćih izvođača kao savršenu uvertiru u doček Nove godine.

Blagdansko slavlje započinje u četvrtak, 26. prosinca, kada na pozornicu stiže omiljeni Dalmatino. Njihovi bezvremenski hitovi, prožeti emocijom i dalmatinskim šarmom, jamče večer ispunjenu zajedničkim pjevanjem i toplom blagdanskom atmosferom.

Već sljedeći dan, 27. prosinca, Trogir će ugostiti jednog od najprepoznatljivijih vokala domaće scene – Sandija Cenova. Njegove ljubavne balade i energični hitovi dodatno će zagrijati publiku i potvrditi zašto je godinama miljenik svih generacija.

Glazbeni niz nastavlja se 29. prosinca, kada na pozornicu stiže karizmatični Jacques Houdek. Njegova snažna interpretacija, vrhunska produkcija i širok repertoar osigurat će večer za pamćenje te idealan uvod u samu završnicu godine.

Vrhunac programa slijedi 31. prosinca, kada Trogir organizira cjelodnevni doček Nove godine. Jutarnje slavlje započinje uz Centrifuga bend, koji će već od 11 sati podići raspoloženje i pozvati građane i goste na zajedničko odbrojavanje u podne. Večernji dio programa rezerviran je za XXS bend, koji će energičnim nastupom i plesnim hitovima ispratiti staru i uvesti Trogir u novu, 2026. godinu.

Već 1.1. očekuje nas nova fešta - repriza dočeka uz koncert Luke Nižetića!

Uz bogatu ugostiteljsku ponudu, blagdanski ugođaj i prepoznatljivu trogirsku kulisu, ovogodišnji program potvrđuje da Trogir i zimi živi punim plućima, nudeći sadržaj koji spaja ponudu za lokalno stanovništvo i brojne posjetitelje.

Trogir vas poziva da posljednje dane ove godine provedete uz dobru glazbu, pozitivnu energiju i nezaboravne trenutke – jer Nova godina ovdje počinje s osmijehom i pjesmom.