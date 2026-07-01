Trogir u petak otvara 56. Kulturno ljeto: Spektakularan koncert svjetski poznatog ansambla Perpetuum Jazzile

Trogir će u petak, 3. srpnja, svečano otvoriti 56. Trogirsko kulturno ljeto, jednu od najdugovječnijih i najznačajnijih kulturnih manifestacija na hrvatskoj obali. Svečanost počinje u 21:30 sati na Trgu Ivana Pavla II., ispred katedrale sv. Lovre, u srcu UNESCO-ove povijesne jezgre.

Ovogodišnje izdanje manifestacije otvorit će Perpetuum Jazzile, svjetski poznati slovenski vokalni ansambl i jedan od najuspješnijih a cappella sastava na svijetu. Publiku očekuje koncert prepoznatljiv po vrhunskim vokalnim izvedbama, snažnoj scenskoj energiji i jedinstvenim glazbenim aranžmanima izvedenima isključivo ljudskim glasovima.

Ulaz na koncert je besplatan, a organizatori pozivaju sve ljubitelje glazbe i kulture da uživaju u jedinstvenom ambijentu povijesne jezgre Trogira.

Ovogodišnje Trogirsko kulturno ljeto tijekom ljetnih mjeseci donosi više od 100 kulturnih, umjetničkih, zabavnih i tradicijskih događanja na brojnim lokacijama u gradu, kao i na Drveniku Velom i Drveniku Malom, čime Trogir još jednom potvrđuje status jednog od najvažnijih kulturnih središta Dalmacije tijekom ljeta.