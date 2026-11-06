Trogir slavi svoj dan uz bogat kulturni, zabavni i svečani program, a u završnici stiže Nina Badrić

Od kazališnih predstava, koncerata i izložbi do tradicionalne procesije i velikog koncerta Nine Badrić na glavnom gradskom trgu – Trogirane i njihove goste očekuje gotovo dvotjedni program proslave Dana grada Trogira i blagdana sv. Ivana Trogirskog.

Trogir se i ove godine priprema za proslavu Dana grada i blagdana sv. Ivana Trogirskog, a ovogodišnji program donosi niz kulturnih, glazbenih, edukativnih i zabavnih događanja namijenjenih svim generacijama. Program proslave započeo je početkom studenoga, a trajat će sve do 14. studenoga, kada će se održati središnja svečanost i veliki koncert Nine Badrić na Trgu Ivana Pavla II.

U danima koji prethode samoj proslavi Trogirane očekuje raznolik program koji će gradske kulturne ustanove, javne prostore i povijesne lokacije pretvoriti u mjesta susreta, druženja i zajedničkog obilježavanja važnog datuma za grad.

Glazbeni program obilježiti koncert kvarteta Amira Medunjanina, Boška Jovića, Antonija Vrbičkog i Leopolda Stašića. Na rasporedu su i festival pričanja priča „Pričigin u gostima“, književni susreti, izložbe te brojni programi koje pripremaju Muzej grada Trogira, Gradska knjižnica i druge gradske ustanove i udruge.

Posebno mjesto u programu zauzimaju sadržaji za djecu i obitelji. Dječji vrtić Trogir i Muzej grada Trogira pripremaju izložbe, glazbeno-scenske programe i kreativne radionice, a najmlađi će imati priliku sudjelovati i u edukativnoj zoni Muzeja grada Trogira. Neće nedostajati ni sportskih i zdravstveno-edukativnih aktivnosti, među kojima se ističu zajednička šetnja trogirskim mostovima te javnozdravstvena akcija mjerenja tlaka i šećera u krvi.

Središnji dio obilježavanja održat će se 13. i 14. studenoga. U petak, 13. studenoga, predviđeno je polaganje vijenaca, javnozdravstvene aktivnosti te svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira.

Na sam blagdan sv. Ivana Trogirskog, u subotu 14. studenoga, održat će se svečano misno slavlje i tradicionalna procesija, uz promenadni nastup Narodne glazbe Trogir. Posjetitelji će tijekom dana moći besplatno razgledati stalni postav Muzeja grada Trogira.

Vrhunac proslave bit će veliki koncert Nine Badrić, koji će se održati u 20 sati na Trgu Ivana Pavla II. Jedna od najpoznatijih hrvatskih glazbenih umjetnica svojim će nastupom zaokružiti ovogodišnju proslavu i pretvoriti trogirski trg u pozornicu za večer ispunjenu poznatim hitovima i dobrom atmosferom. Ulaz na koncert je slobodan.

Ovogodišnji program još jednom potvrđuje bogatstvo trogirske kulturne i društvene scene te važnost zajedničkog obilježavanja Dana grada – kroz tradiciju, umjetnost, glazbu, druženje i sadržaje koji povezuju sve generacije.

Trogir poziva svoje građane, ali i sve posjetitelje, da se pridruže proslavi i zajedno obilježe dane posvećene gradu i njegovu zaštitniku.