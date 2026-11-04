Trogir slavi svoga zaštitnika: Stivanja donosi bogat program, a na Dan grada sve posjetitelje očekuje poseban poklon

Trogir je zakoračio u dane proslave svojega nebeskog zaštitnika, svetog Ivana Trogirskog. Ovogodišnja Stivanja, koja traje od 2. do 14. studenoga, donosi bogat program kulturnih, umjetničkih, društvenih i vjerskih događanja, a posebno zanimljiv sadržaj pripremio je Muzej grada Trogira. U organizaciji Grada Trogira, gradskih ustanova i udruga, ovogodišnja proslava ponovno okuplja građane i posjetitelje kroz događanja posvećena tradiciji, zajedništvu i kulturnoj baštini. Program Muzeja grada Trogira uključuje predstavljanja knjiga, izložbu, likovne radionice i besplatan obilazak stalnog postava.

Književne večeri i izložba posvećena svetom Ivanu Trogirskom

Prvo događanje u Muzeju na rasporedu je u subotu, 7. studenoga, u 19.30 sati. U Galeriji Cate Dujšin Ribar bit će predstavljena zbirka poezije Ivanke Mijić i Mladena Zulima pod nazivom "Čempres je dodirivao zvijezde". Organizator predstavljanja su Združeni artisti Trogir. Tri dana poslije, u utorak, 10. studenoga, u 19 sati, u Maloj galeriji Muzeja grada Trogira, smještenoj u glavnoj gradskoj ulici, bit će otvorena izložba "Śveti Ivan Trogirśki. Priče iz Muzeja grada Trogira".

Izložbu su pripremili Aleksandra Bilić Petričević, Petar Grubišić, Daniela Kontić, Maja Maljković Zelalija, Aleksandra Matura i Lujana Paraman. Kulturni program nastavlja se u četvrtak, 12. studenoga, kada će u Galeriji Cate Dujšin Ribar biti predstavljena knjiga don Iva Delalle "Oratorij svetoga Venancija kod Lateranske krstionice". Organizator događanja je Društvo Radovan.

Poseban sadržaj pripremljen je i za ljubitelje likovnog stvaralaštva. U petak, 13. studenoga, od 9 do 13 sati, u Edukativnoj zoni Muzeja grada Trogira održavat će se besplatne likovne radionice pod nazivom "Sveti Ivan putuje u Šibenik".

Na Dan grada besplatan ulaz u Muzej

Vrhunac programa očekuje se u subotu, 14. studenoga, na sam blagdan svetog Ivana Trogirskog i Dan grada Trogira. Tim povodom Muzej grada Trogira svim će posjetiteljima omogućiti besplatan ulaz u svoj stalni postav. Vrata Muzeja bit će otvorena od 9 do 17 sati, što je prilika za upoznavanje bogate povijesti i kulturne baštine grada. Ovogodišnja Stivanja tako će, uz tradicionalno obilježavanje blagdana gradskog zaštitnika, ponuditi niz sadržaja kojima se povezuju prošlost, umjetnost i suvremeni kulturni život Trogira.