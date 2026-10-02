Trogir slavi Stivanju uz veliki koncert Nine Badrić

Trogir će ovogodišnji Dan grada - Stivanju, proslaviti uz glazbu, emocije i jednu od najomiljenijih hrvatskih glazbenih umjetnica. Na Trg Ivana Pavla II. u subotu, 14. studenoga 2026. godine, stiže Nina Badrić, koja će s početkom u 20:00 sati održati veliki koncert za građane Trogira, njihove goste i sve posjetitelje.

Koncert Nine Badrić bit će središnji glazbeni događaj proslave Dana grada, a publiku očekuje večer ispunjena dobro poznatim pjesmama, snažnim emocijama i posebnom atmosferom povijesnog Trogira.

Nina Badrić već desetljećima zauzima posebno mjesto na hrvatskoj glazbenoj sceni. Svojim prepoznatljivim vokalom, emotivnim interpretacijama i pjesmama koje su postale dio glazbene memorije brojnih generacija izgradila je karijeru koja nadilazi glazbene trendove. Tijekom bogate karijere objavila je niz uspješnih albuma i ostvarila brojne koncertne nastupe u Hrvatskoj i regiji, a njezine pjesme poput „Čarobno jutro“, „Takvi kao ti“, „Dat će nam Bog“, „Rekao si“ i „Čujem te ja“ već su odavno poznate širokoj publici.

Posebno mjesto u njezinoj karijeri zauzima i nastup na Eurovision Song Contestu 2012., gdje je Hrvatsku predstavljala pjesmom „Nebo“. Osim brojnih glazbenih priznanja i nagrada, Nina Badrić prepoznata je po neposrednom odnosu s publikom i koncertima u kojima upravo emocija i zajedničko pjevanje imaju posebno mjesto.

Trogirska publika tako će imati priliku uživo čuti neke od najvećih Nininih hitova, ali i zajedno s njom stvoriti novu glazbenu uspomenu u jedinstvenom ambijentu grada.

Posebnost koncerta dodatno će naglasiti njegova lokacija – Trg Ivana Pavla II., jedno od najprepoznatljivijih mjesta u povijesnoj jezgri Trogira. Pod trogirskim nebom, u jedinstvenom ambijentu grada pod zaštitom UNESCO-a, glazba će postati dio zajedničke proslave gradskog rođendana.

Koncert je besplatan za sve posjetitelje

Ulaz na koncert Nine Badrić je slobodan, a organizatori pozivaju građane, obitelji, prijatelje i goste Trogira da se pridruže proslavi i zajedno obilježe Dan grada.

Pozivamo sve da nam se pridruže, zapjevaju najdraže Ninine pjesme i zajedno s Trogiranima proslave Stivanju – dan posvećen gradu, njegovoj tradiciji, ljudima i zajedništvu.