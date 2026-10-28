Trogir slavi 82 godine oslobođenja, Ante Bilić poslao snažnu poruku: "Slobodu ne čuvamo samo riječima i protokolima"

Na današnji dan, 28. listopada, Trogir obilježava godišnjicu oslobođenja od fašističkog okupatora 1944. godine. Tim povodom Ante Bilić uputio je poruku građanima, podsjetivši na žrtve koje su položile živote za slobodu te na važnost očuvanja vrijednosti za koje su se borile.

Trogir danas obilježava 82. godišnjicu oslobođenja od fašističkog okupatora. Grad je oslobođen 28. listopada 1944. godine, a tim je povodom Ante Bilić na društvenim mrežama objavio poruku u kojoj je odao počast svim žrtvama antifašističke borbe.

- Danas se s posebnim poštovanjem prisjećamo svih koji su položili svoje živote za slobodu od fašističkog okupatora, koju je Trogir dočekao 28. listopada 1944. Iza te borbe ostale su brojne žrtve ljudi koji su duboko vjerovali da društvo treba biti pravedno, jednako i uključivo za sve - poručio je Bilić.

"Naša je obveza čuvati vrijednosti za koje su se borili"

U svojoj objavi naglasio je kako obilježavanje povijesnih datuma ne smije ostati samo na prisjećanju i protokolarnim događanjima, već se vrijednosti slobode i jednakosti moraju njegovati svakodnevno.

„Naša je obveza sjećati ih se i čuvati uspomenu na njih, ali i beskompromisno čuvati vrijednosti za koje su se borili, koje su temelj mirne i stabilne budućnosti”, istaknuo je.

Bilić je pritom povezao antifašističku borbu s obranom Hrvatske u Domovinskom ratu, naglasivši zahvalnost hrvatskim braniteljima.

- Zahvalnost dugujemo i hrvatskim braniteljima koji su desetljećima poslije branili našu domovinu i slobodu od drugog okupatora s istim idejama - napisao je.

"Slobodu moramo čuvati svakodnevnim djelima"

Na kraju poruke istaknuo je kako povijest služi i kao podsjetnik na odgovornost sadašnjih generacija.

- Povijest nas podsjeća koliko je sloboda vrijedna. Na nama je da je čuvamo, ne samo riječima i protokolima nego i onim što svakodnevno radimo- poručio je Bilić.

Objavu je zaključio čestitkom sugrađanima:

- Svim Trogirkama i Trogiranima čestitam Dan oslobođenja Trogira.