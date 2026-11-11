Trogir slavi 30 godina među svjetskom elitom, Grad priprema veliku UNESCO obljetnicu i dijeli do 5000 eura za projekte: Evo tko se može prijaviti

Jedan od najljepših i povijesno najvrjednijih gradova Dalmacije sljedeće će godine obilježiti veliku obljetnicu. Trogir 2027. slavi 30 godina od upisa svoje povijesne jezgre na UNESCO-ov popis svjetske baštine, čime je još 1997. godine službeno potvrđena iznimna vrijednost njegove arhitekture, urbanizma i povijesnog kontinuiteta. U povodu ove važne obljetnice Grad Trogir pokrenuo je javni poziv za financiranje kulturnih, umjetničkih, obrazovnih i istraživačkih programa koji će se provoditi tijekom sljedeće godine.

Za pojedini projekt moguće je ostvariti od 300 do 5000 eura, a očekuje se financiranje približno deset programa. Prijave su otvorene od 9. studenoga do 9. prosinca 2026. godine, a Grad želi potaknuti uključivanje što većeg broja kulturnih ustanova, udruga, umjetnika i stručnjaka u obilježavanje obljetnice. No ona neće biti samo prigoda za svečanosti i kulturne manifestacije jer otvara mnogo šire pitanje: kako sačuvati Trogir kao živi povijesni grad, a ne samo kao atraktivnu turističku kulisu?

Zašto je Trogir 1997. dobio UNESCO-ovo priznanje?

Trogir je jedan od iznimnih primjera urbanog kontinuiteta na istočnoj obali Jadrana. Njegova povijest seže u antičko razdoblje, kada su grčki kolonisti na ovom prostoru osnovali naselje Tragurion. Ono što Trogir čini posebno zanimljivim jest činjenica da se tragovi antičkog urbanizma mogu prepoznati i u današnjem rasporedu gradskih ulica. UNESCO ističe da je povijesna jezgra tijekom stoljeća sačuvala jedinstvenu prostornu strukturu, u kojoj se prepoznaju helenistički, rimski, srednjovjekovni, renesansni i barokni slojevi.

Posebno mjesto zauzima katedrala svetog Lovre, jedan od najvrjednijih spomenika dalmatinske sakralne arhitekture, poznata i po remek-djelu majstora Radovana. Uz katedralu, povijesnu sliku grada oblikuju palače, crkve, trgovi, gradske fortifikacije i kula Kamerlengo. Trogir je na UNESCO-ov popis upisan 6. prosinca 1997. godine, a zaštita obuhvaća povijesnu gradsku jezgru površine približno 6,4 hektara. Riječ je o prostoru iznimne koncentracije kulturnih spomenika, u kojem se na maloj površini može pratiti razvoj grada tijekom više od dva tisućljeća.

Grad otvara vrata umjetnicima, istraživačima i udrugama

Grad Trogir želi da obilježavanje 30. obljetnice uključi što širi krug sudionika. Na objavljeni poziv mogu se prijaviti kulturne i obrazovne ustanove, udruge, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, istraživači te druge fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju propisane uvjete. Prijavitelji moraju djelovati najmanje godinu dana prije objave poziva, odnosno biti odgovarajuće registrirani za svoju djelatnost, te imati podmirene obveze prema državi i Gradu Trogiru.

Financirat će se različite vrste programa koji pridonose razumijevanju, očuvanju i predstavljanju bogate povijesne i kulturne baštine grada. To uključuje izložbe, koncerte, kazališne i plesne predstave, predavanja, radionice, stručne skupove i edukativne aktivnosti. Prihvatljivi su i projekti koji uključuju multimedijske sadržaje, publikacije, digitalne platforme, urbanu kulturu, kulturu mladih i međunarodnu kulturnu suradnju. Takav pristup trebao bi omogućiti da se trogirska baština predstavi na različite načine, od klasičnih kulturnih manifestacija do suvremenih digitalnih i interdisciplinarnih sadržaja.

Do 5000 eura po projektu, planira se deset programa

Najmanji iznos koji se može zatražiti iznosi 300 eura, a najveći 5000 eura po programu ili projektu. Grad okvirno očekuje ugovaranje deset programa, pri čemu svaki prihvatljivi prijavitelj može podnijeti samo jednu prijavu. Prilikom vrednovanja projekata posebno će se promatrati njihova kvaliteta, inovativnost, doprinos očuvanju baštine, suradnja među ustanovama i uključivanje lokalne zajednice.

Posebna pozornost posvetit će se programima koji uključuju djecu, mlade i ranjive skupine, kao i projektima koji Trogir predstavljaju međunarodnoj publici. Sredstva se mogu koristiti za organizaciju i provedbu događanja te promidžbene aktivnosti, uključujući oblikovanje i tisak materijala. Neće se, međutim, financirati redovite plaće, režije, administrativni troškovi, tehnička oprema i drugi troškovi koji nisu prihvatljivi prema uvjetima poziva. Grad na taj način želi sredstva usmjeriti prema konkretnim sadržajima koji će tijekom obljetničke godine biti dostupni javnosti.

UNESCO upozorava: Turizam, depopulacija i rast razine mora

Dok se Trogir priprema proslaviti tri desetljeća međunarodne zaštite, zanimljivo je pogledati što o današnjem stanju grada navodi sam UNESCO. U službenom opisu dobra ističe se vrlo visoka autentičnost povijesne jezgre, ali se upozorava i na nekoliko dugoročnih izazova. Među njima su turistički pritisak, depopulacija i porast razine mora. To su pitanja koja nisu važna samo za Trogir jer se s njima suočavaju i drugi povijesni gradovi na hrvatskoj obali, osobito oni u kojima se tijekom posljednjih desetljeća povećao udio turističkog smještaja.

Povijesna baština ne može se dugoročno očuvati samo obnovom pročelja i organizacijom kulturnih događanja. Važno je održati i svakodnevni život stanovnika, dostupnost osnovnih usluga te mogućnost da mlade obitelji nastave živjeti unutar ili u blizini povijesne jezgre. Zato bi 30. obljetnica mogla biti prigoda i za ozbiljniju raspravu o tome kako se Trogir promijenio od 1997. do danas, osobito kada su u pitanju stanovništvo, stanovanje, turizam i stanje kulturnih spomenika.

Koliko stanovnika danas živi u staroj jezgri, koliko se objekata koristi za stalno stanovanje, a koliko za turistički smještaj? Koji su spomenici obnovljeni, a koji još čekaju sanaciju, te kako se grad namjerava prilagoditi klimatskim promjenama? Odgovori na takva pitanja mogli bi biti jednako vrijedni kao i sam kulturni program obljetnice. Upravo bi povezivanje povijesne baštine sa suvremenim izazovima moglo obilježavanju dati dodatnu vrijednost i otvoriti raspravu o dugoročnoj budućnosti Trogira.

Programi tijekom cijele 2027. godine

Financirani programi provodit će se od 1. siječnja do 31. prosinca 2027. godine. Prijave se mogu poslati elektroničkom poštom na adresu unesco30@trogir.hr, dostaviti poštom ili osobno u pisarnicu Grada Trogira na adresi Put Muline 2. Potrebno je koristiti propisane obrasce i dostaviti svu dokumentaciju navedenu u javnom pozivu, a krajnji rok za prijavu je 9. prosinca ove godine.

Odluku o izboru programa donijet će gradonačelnik na temelju prijedloga nadležnog povjerenstva, a popis odobrenih programa bit će javno objavljen. Očekuje se da bi financirani sadržaji trebali obuhvatiti različita područja kulturnog i društvenog života, čime bi se stvorio program koji neće biti ograničen samo na jedan svečani događaj. Cilj je da se tijekom cijele godine ističu vrijednosti zbog kojih je Trogir prije tri desetljeća zaslužio mjesto na jednom od najprestižnijih svjetskih popisa kulturne baštine.

Tri desetljeća priznanja koje obvezuje

Godine 1997. upis na UNESCO-ov popis za Trogir je predstavljao veliko međunarodno priznanje, ali trideset godina poslije taj status nosi i veliku odgovornost. Trogir je jedan od rijetkih gradova u kojima se na malom prostoru mogu pratiti gotovo neprekinuti tragovi više od dva tisućljeća urbanog razvoja. Njegova vrijednost ne proizlazi samo iz pojedinačnih spomenika, nego i iz iznimno očuvane cjeline povijesnih ulica, trgova i građevina koje zajedno svjedoče o dugoj i slojevitoj prošlosti grada.

Zato predstojeća obljetnica može biti puno više od protokolarne proslave. Ako kulturni programi uspiju povezati znanstvenike, umjetnike, stanovnike i mlade generacije, Trogir će dobiti priliku pokazati ne samo zašto je zaslužio UNESCO-ovo priznanje 1997. godine, nego i kako ga namjerava opravdati u desetljećima koja dolaze. Upravo bi sposobnost očuvanja povijesne jezgre kao živog gradskog prostora mogla biti jedno od najvažnijih mjerila uspješnosti budućeg razvoja Trogira.