Trogir se i ove zime pretvara u čarobnu blagdansku pozornicu! Od 4. prosinca 2026. do 3. siječnja 2027. održava se nova Zimska Adventura, manifestacija koja objedinjuje glazbu, zabavu, gastronomiju, dječje programe, sportska događanja i bogatu adventsku tradiciju, stvarajući poseban blagdanski doživljaj za sve generacije.

Ovogodišnje izdanje donosi raznovrstan program raspoređen na nekoliko gradskih lokacija, a središte adventskih događanja ponovno je Trg Ivana Pavla II., na kojem će se tijekom prosinca izmjenjivati koncerti poznatih hrvatskih izvođača, DJ nastupi, dječje predstave i zabavni sadržaji.

Posebnu atrakciju predstavlja Ledena oaza – trogirsko klizalište na platou ispred kule Kamerlengo, koje će Rivu pretvoriti u mjesto zimskih radosti, druženja i rekreacije. Uz klizanje, posjetitelje očekuju tematska događanja, DJ program na ledu, druženja s Djedom Božićnjakom, fotografiranje i posebni sadržaji za najmlađe.

Velika koncertna imena i zabava za sve generacije

Glazbeni program i ove je godine jedan od glavnih aduta Zimske Adventure. Na pozornicu Trga Ivana Pavla II. stižu brojna poznata imena domaće glazbene scene, a program će zadovoljiti različite glazbene ukuse – od popa i rocka do dalmatinske pjesme i zabavne glazbe.

Među najavljenim izvođačima ističu se Tony Cetinski (4.12.), Neki to vole vruće (5.12.) ,Boris Novković(11.12.), Mladen Grdović(12.12.), Rišpet (18.12.), Vanna(19.12.), Danijela Martinović (23.12.),Vigor (26.12.), Zlatko Pejaković(29.12.), Marko Pecotić & Silvia Pecotić (31.12.), Taxi Band (31.12.) te Jurica Pađen i Aerodrom(1.1.).

Posebno mjesto u programu zauzimaju i lokalni glazbenici, klape i izvođači koji njeguju dalmatinsku glazbenu tradiciju, među kojima su Klapa Trogir, Trogirski kanti i brojni drugi.

Uz koncerte, večernju atmosferu dodatno će obogatiti DJ programi različitih glazbenih stilova – od domaće zabavne glazbe i rocka do latino ritmova, housea, R'n'B-ja i hip-hopa.

Ledena oaza – zimska atrakcija na Rivi

Jedno od najatraktivnijih mjesta ovogodišnje Adventure svakako će biti Ledena oaza na Rivi, gdje posjetitelje očekuje klizalište i niz pratećih programa.

Osim svakodnevnih termina za klizanje, najavljena su i posebna događanja poput natjecanja u brzom klizanju za djecu, druženja s Djedom Božićnjakom, podjele slatkiša, fotografiranja te besplatnog klizanja povodom rođendana Hajduka. Za završnicu je predviđeno i zatvaranje klizališta uz DJ program.

Advent za najmlađe: predstave, radionice i susreti s Djedom Božićnjakom

Zimska Adventura tradicionalno posebnu pažnju posvećuje najmlađima, a ovogodišnji dječji program donosi brojne predstave, kreativne radionice, glazbeno-scenske nastupe i blagdanska druženja.

Djeca će uživati u susretima s Djedom Božićnjakom, božićnim pričama, čarobnim animatorima, darivanjima i posebnim programima na Trgu Ivana Pavla II. i Rivi.

U Muzeju grada Trogira organiziraju se božićne radionice u edukativnoj zoni, koje će mališanima pružiti priliku za kreativno stvaranje i upoznavanje blagdanskih običaja. Posebno veselje donosi i dječji doček Nove godine uz čarobne animatore, glazbu i disco na ledu.

Advent na Dridu i sakralni program u katedrali sv. Lovre

Uz zabavni i koncertni dio, Zimska Adventura njeguje i duhovnu dimenziju Božića te trogirsku adventsku tradiciju.

Franjevački samostan sv. Ante na Dridu i ove će godine biti jedno od važnih mjesta adventskog okupljanja. Program uključuje tradicionalna paljenja adventskih svijeća, blagoslov adventskog vijenca i adventske koncerte, stvarajući poseban ambijent u kojem se blagdanska atmosfera isprepliće s duhovnošću i tradicijom.

Sakralni glazbeni program održat će se i u katedrali sv. Lovre, gdje je 20. prosinca najavljen poseban sakralni koncert Urse Ljuban uz orgulje i Mateja Vukića na trubi.

Ovim sadržajima Adventura dodatno ističe bogatu kulturnu i duhovnu baštinu Trogira te posjetiteljima pruža priliku da blagdansko vrijeme dožive i u njegovu tradicionalnom, svečanom ozračju.

Stand-up, pub kvizovi, sport i gastronomski doživljaji

Ovogodišnja Adventura donosi i dodatne sadržaje za one željne drugačije vrste zabave. Na programu je stand-up nastup Josipa Gotovca s predstavom „The Best Of“, kao i popularni pub kvizovi by Showtime, koji će posjetiteljima pružiti priliku za večeri ispunjene smijehom, znanjem i druženjem.

Sportski dio programa obilježit će Adventura Trail 2026., sportska utrka koja će spojiti rekreaciju, boravak na otvorenom i blagdanski duh.

Gastronomski dio upotpunit će blagdansku ponudu Gradske ulice, kao i tradicionalna događanja poput predstavljanja i podjele bakalara na Badnjak, uz trogirske gastronomske specijalitete i okuse dalmatinske blagdanske tradicije.

Doček Nove godine uz glazbu i dobro raspoloženje

Vrhunac prosinačkog programa donosi doček Nove godine na Trgu Ivana Pavla II. Blagdansko slavlje započinje već u jutarnjim satima uz Marka Pecotića i Silviju Dvornik, dok će se večernji program nastaviti uz DJ Black Sharka i nastup Taxi Banda, koji će Trogirane i njihove goste uvesti u 2027. godinu.

Glazbeni program nastavlja se i u prvim danima siječnja, uz nastup Jurice Pađena i Aerodroma 1. siječnja.

Trogir – mjesto susreta, tradicije i blagdanske čarolije

Zimska Adventura i ove godine povezuje najljepše dijelove trogirske gradske jezgre i njezine posebne lokacije – Trg Ivana Pavla II., Rivu i Ledenu oazu, park Garagnin-Fanfogna, Gradsku ulicu, Muzej grada Trogira, samostan sv. Ante na Dridu i katedralu sv. Lovre.

Park Garagnin-Fanfogna pretvara se u blagdanski dekoriranu lounge zonu u zelenom okruženju, dok će Gradska ulica ponuditi raznovrsne gastronomske užitke i blagdansku ponudu.

Od prvih adventskih događanja krajem studenoga, preko bogatog prosinačkog programa, pa sve do novogodišnjeg slavlja i prvih dana siječnja, Trogir će ponuditi brojne razloge za dolazak, druženje i stvaranje lijepih blagdanskih uspomena.

Zimska Adventura 2026. poziva sve građane, posjetitelje i goste da blagdane provedu u Trogiru – gradu u kojem se susreću glazba, tradicija, zabava i prava zimska čarolija!

Vidimo se u Trogiru – na još jednoj Zimskoj Adventuri!