TROGIR RUŠI TURISTIČKE REKORDE Gosti hrle u Trogir, a jedan segment posebno je podigao turističke brojke

Trogir i ovog ljeta potvrđuje status jedne od najprivlačnijih dalmatinskih destinacija. Njegova povijesna jezgra, bogata kulturna baština, blizina mora i razvijena nautička ponuda privlače goste iz brojnih europskih zemalja. Grad pritom sve više pokazuje da turističku privlačnost ne duguje samo glavnim ljetnim mjesecima, već i sadržajima koji mu omogućuju produženje sezone.

U tom cilju TZ Grada Trogira radi aktivno na kreaciji događanja i programu koji doprinosi boravku turista u destinaciji pa tako i ove godine u sklopu našeg 56. Trogirskog kulturnog ljeta imamo više od 100 događanja na različitim lokacijama u gradu, a pored ljetnih događanja koja traju do konca rujna, Trogir nastavlja s programom tijekom cijele godine sve u cilju stvaranja 365 destinacije, a u čemu u konačnici temeljnu ulogu ima jačanje zračnog prometa i povećanje broja

Da interes gostiju za Trogir i dalje raste, pokazuju i turistički rezultati za srpanj 2026. godine. Grad je tijekom tog mjeseca ostvario 38.905 dolazaka i 188.902 noćenja, dok je posebno snažan rast zabilježen u nautičkom turizmu.

O brojkama, strukturi gostiju, nautičkom turizmu, ali i o velikom broju posjetitelja i izvan perioda centralne turističke sezone, razgovarali smo s Marinom Pivetom, direktorom Turističke zajednice Grada Trogira.

Poljaci najbrojniji gosti

Trogir je tijekom srpnja 2026. godine ostvario 38.905 dolazaka i 188.902 noćenja, uz ukupno 42.002 evidentirana turista. U odnosu na isti mjesec prošle godine, broj dolazaka povećan je za 1.074, dok je broj noćenja porastao za 3.108.

Strani gosti i dalje su uvjerljivo dominirali turističkim prometom. Ostvarili su 36.569 dolazaka i 178.600 noćenja, dok su domaći turisti zabilježili 2.336 dolazaka i 10.302 noćenja.

Najviše gostiju u srpnju je stiglo iz Poljske, iz koje je ostvareno 5.373 dolaska i 36.226 noćenja. Slijedili su gosti iz Njemačke s 3.440 dolazaka i 20.675 noćenja te Mađarske s 2.748 dolazaka i 15.144 noćenja.

Značajan broj turista stigao je i iz Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Norveške, Slovačke, Češke i Slovenije.

Najzastupljeniji oblik smještaja bili su apartmani, u kojima je ostvareno 27.004 dolazaka. Hoteli su zabilježili 7.902 dolaska, dok je u nekomercijalnom smještaju ostvareno 546 dolazaka.

Velika većina gostiju u Trogir je stigla individualno. Takvih je dolazaka bilo 34.389, dok je preko turističkih agencija ostvareno 4.516 dolazaka.

Nautika snažno podigla rezultate

Posebno važan dio turističke slike Trogira i ove godine čini nautički turizam. ACI Trogir zabilježio je 3.324 dolaska, 4.062 turista i 25.291 noćenje. Marina Trogir ostvarila je 5.033 dolaska, 5.984 turista i 37.292 noćenja, dok je u trogirskoj luci evidentirano 4.562 dolaska, 5.487 turista i 32.277 noćenja.

Ukupno je kroz luke ostvareno 12.932 dolaska, 15.546 turista i 94.948 noćenja.

U usporedbi sa srpnjem 2025. godine, broj nautičkih dolazaka povećan je s 9.279 na 12.932, odnosno za gotovo 40 posto. Broj nautičkih noćenja porastao je sa 70.705 na 94.948, što predstavlja povećanje od približno 34 posto.

Direktor Turističke zajednice Grada Trogira ističe da se ukupni rast turističkog prometa u 2026. godini prvenstveno ogleda u snažnom povećanju nautičkog prometa.

„Što se tiče ukupnog rasta turističkog prometa u 2026., on se prvenstveno ogleda u činjenici da je nautički promet znatno porastao u odnosu na prošlu godinu, kako u srpnju tako i u prvih sedam mjeseci. Promet u komercijalnom smještaju u prvih sedam mjeseci zadržao se približno na istoj razini“, kazao je Piveta.

Nautika raste i na razini godine

Podaci za razdoblje od 1. siječnja do 31. srpnja također potvrđuju snažan rast nautičkog segmenta. ACI Trogir ostvario je 10.173 dolaska i 69.106 noćenja, što je povećanje od 4 posto u dolascima i 7,2 posto u noćenjima u odnosu na isto razdoblje 2025. godine.

Marina Trogir zabilježila je 14.706 dolazaka i 95.947 noćenja, uz rast od 18,1 posto u dolascima i 21,1 posto u noćenjima.

Prema dostavljenim podacima, ukupni turistički promet u prvih sedam mjeseci, promatran kroz komercijalni smještaj i nautiku, iznosio je 123.545 dolazaka i 583.899 noćenja. U istom razdoblju prošle godine ostvareno je 113.413 dolazaka i 520.576 noćenja. To predstavlja rast od 8,9 posto u dolascima i 12,2 posto u noćenjima.

Istodobno, kada se promatra samo turistički promet prema vrsti objekta, rezultati su nešto umjereniji. U objektima u domaćinstvu ostvareno je 50.225 dolazaka, gotovo jednako kao lani, ali je broj noćenja smanjen za 0,5 posto. Hoteli su zabilježili 27.404 dolaska, uz pad od 0,9 posto, dok su noćenja smanjena za 2,5 posto.

Do 22. kolovoza rast noćenja 9,6%

Direktor TZ-a iznio je i detaljnije podatke za nastavak sezone. Do 22. kolovoza 2026. godine u Trogiru je ostvareno ukupno 797.857 noćenja, pri čemu su uključeni komercijalni smještaj i nautika.

U istom razdoblju 2025. godine ostvareno je 727.937 noćenja, što znači da je ovogodišnji rezultat veći za 9,6 posto.

Komercijalni smještaj zadržao se približno na prošlogodišnjoj razini, s oko 480 tisuća noćenja. Nautički promet, međutim, ostvario je znatan rast. U 2026. godini do 22. kolovoza ostvareno je oko 320 tisuća nautičkih noćenja, dok ih je u istom razdoblju prošle godine bilo oko 245 tisuća.

„S ovim rezultatima možemo biti iznimno zadovoljni jer Trogir i dalje pokazuje otpornost i atraktivnost kao destinacija. Smještajni kapaciteti iznimno su dobro popunjeni, posebno hotelski smještaj, koji prema najavama hotelijera ima vrlo dobru popunjenost u listopadu pa i studenome 2026. godine“, rekao je Piveta.

Cilj je turizam tijekom cijele godine

Unatoč povećanoj ponudi smještaja u domaćinstvu, popunjenost je, prema njegovim riječima, vrlo dobra. Trogir kao kulturni i nautički centar privlači posjetitelje i izvan središnjih ljetnih mjeseci.

Turistička zajednica pritom nastoji dodatno obogatiti sadržaj i produžiti boravak gostiju u destinaciji. U sklopu 56. Trogirskog kulturnog ljeta ove se godine održava više od 100 događanja na različitim lokacijama u gradu, a ljetni program traje do kraja rujna.

„Trogir nastavlja s programom tijekom cijele godine, sve u cilju stvaranja 365 destinacije. U tome temeljnu ulogu ima jačanje zračnog prometa i povećanje broja aviolinija izvan razdoblja središnje turističke sezone“, istaknuo je direktor TZ-a Grada Trogira.

Očekivanja za nastavak sezone stoga su vrlo pozitivna. Prema riječima Marina Pivete, turistička sezona posljednjih godina sve kasnije izlazi iz vrhunca tijekom kolovoza, što dodatno pridonosi rastu prometa u posezoni.

„Posezona je također sve duža, čime se približavamo našem cilju, a to je cjelogodišnja destinacija i 365 turizam“, zaključio je Piveta.

Službeni rezultati turističkog prometa za kolovoz trebali bi biti poznati uskoro, a upravo će oni dati potpuniju sliku ovogodišnje sezone. Dosadašnji podaci, uključujući rast ukupnih noćenja od 9,6 posto do 22. kolovoza i snažan rast nautičkog prometa, bude optimizam da će Trogir i u nastavku sezone zadržati pozitivne trendove.