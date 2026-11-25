Stanovnike triju trogirskih ulica u sljedećem razdoblju očekuje novi zahvat na vodno-komunalnoj infrastrukturi. Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave za izgradnju kanalizacijskih kolektora i rekonstrukciju postojeće vodoopskrbne mreže na području Bilinog Doca, Cocine drage i Ulice kralja Tomislava.

Procijenjena vrijednost radova iznosi 400.000 eura bez PDV-a, odnosno pola milijuna eura s PDV-om. Riječ je o investiciji koja bi trebala unaprijediti sustav odvodnje otpadnih voda i pouzdanost vodoopskrbe na dijelu trogirskog područja.

Gotovo kilometar novih i obnovljenih cjevovoda

Prema dokumentaciji javne nabave, planirana je izgradnja 547,24 metra kanalizacijske mreže te rekonstrukcija približno 406 metara vodovodnih cjevovoda. Ukupna duljina zahvata na dvama infrastrukturnim sustavima tako iznosi nešto više od 950 metara.

Radovi će se izvoditi prema dvama glavnim projektima koje je izradila splitska tvrtka Jahoda d.o.o. Jedan se odnosi na kanalizacijsku mrežu Bilinog Doca i Ulice kralja Tomislava, dok drugi obuhvaća rekonstrukciju vodoopskrbne mreže na području Bilinog Doca.

Istodobna obnova vodovoda i izgradnja kanalizacije omogućuju koordiniranje radova na podzemnoj infrastrukturi, čime se može izbjeći potreba za zasebnim građevinskim zahvatima na istim lokacijama.

Radovi bi trebali trajati šest mjeseci

Odabrani izvođač imat će rok od šest mjeseci od uvođenja u posao za izvršenje ugovorenih radova. Ponude se zaprimaju do 15. prosinca u 9 sati, a nakon njihova pregleda i ocjenjivanja slijedit će postupak odabira izvođača.

Cijena ponude činit će 90 posto bodova pri odabiru, dok se preostalih 10 posto odnosi na ponuđeno trajanje jamstva za otklanjanje nedostataka.

Budući da se radovi izvode u postojećim ulicama, za lokalno stanovništvo bit će posebno važno pitanje privremene prometne regulacije i pristupa stambenim objektima. Točan datum početka radova, dinamika pojedinih faza i eventualna ograničenja prometa zasad nisu objavljeni u dostupnom sažetku dokumentacije.