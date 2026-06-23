Trogir predstavio najbogatije Kulturno ljeto dosad: Više od 100 događanja tijekom četiri mjeseca

56. Trogirsko kulturno ljeto ove sezone donosi najraznovrsniji i najbogatiji program dosad s više od 100 kulturnih, zabavnih i tradicijskih događanja koja će tijekom gotovo četiri mjeseca ispuniti Trogir, Drvenik Veliki, Drvenik Mali i okolna mjesta glazbom, umjetnošću, kazalištem i jedinstvenim mediteranskim ugođajem.

Na današnjoj konferenciji za medije direktor Turističke zajednice grada Trogira Marin Piveta i zamjenik gradonačelnika Trogira Viktor Novak predstavili su program jednog od najdugovječnijih kulturnih festivala na hrvatskoj obali koji već 56 godina oplemenjuje ljetne večeri u gradu pod zaštitom UNESCO-a.

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Ovogodišnje izdanje donosi više od stotinu događanja na brojnim lokacijama diljem grada i trogirskog arhipelaga – od Kule Kamerlengo, Kneževa dvora, Gradske lože, Parka Malarija i Parka Fortin do svih mjesnih odbora. Više od 22 događanja održat će se na Drveniku Velikom i Drveniku Malom čime se kulturna ponuda dodatno širi na otoke i obogaćuje doživljaj za stanovnike i posjetitelje.

Posjetitelje očekuje čak osam festivalskih programa, 14 kazališnih predstava i radionica za djecu i odrasle, deset ribarskih fešti, brojni koncerti popularnih i lokalnih izvođača, izložbe, stand-up nastupi, književne večeri, modna revija te atraktivan flamenco spektakl gostujućih umjetnika iz Andaluzije.

Program će svečano biti otvoren 3. srpnja na Trgu Ivana Pavla II. nastupom svjetski poznatog slovenskog vokalnog sastava Perpetuum Jazzile, jednog od najprepoznatljivijih vokalnih ansambala u Europi. Ovaj vokalni orkestar s 36 članova poznat je po izvedbama koje se temelje isključivo na ljudskom glasu, beatbox tehnikama i impresivnim vokalnim aranžmanima. Njihova legendarna izvedba pjesme „Africa” grupe Toto postala je svjetski internetski fenomen, a videozapisi ansambla ostvarili su više od 90 milijuna pregleda.

Nakon otvorenja slijedi impresivan niz glazbenih događanja i nastupa velikih regionalnih zvijezda među kojima se posebno ističu Matija Cvek, Jakov Jozinović, Željko Samardžić, Bajaga, Željko Joksimović, Sandi Cenov i Magazin, dok će publika tijekom ljeta moći uživati i u nastupima Kuzme i Shaka Zulu, Matka i Brane, Marka Pecotića i Silvije Dvornik, grupe Viva, Trija In Breve te brojnih klapa, puhačkih orkestara i lokalnih izvođača koji desetljećima stvaraju autentičan zvuk Trogira.

Posebno mjesto u programu zauzimaju festivalska događanja. Ljubitelje elektroničke glazbe ponovno očekuje Moondance Festival, jedan od najuglednijih underground techno festivala u Europi koji i ove godine pod zidinama Kule Kamerlengo okuplja zaljubljenike u elektronički zvuk iz cijelog svijeta.

Festival Opera Selecta nastavlja svoju uspješnu priču vrhunskim koncertima klasične glazbe, među kojima se izdvajaju nastupi Zagrebačkog kvarteta, Vokalnog ansambla sv. Blaž i Oratorijskog zbora sv. Marka.

Treće izdanje festivala - Majstori gitare koje u Trogir dovodi ugledne međunarodne gitariste Anniella Desiderija i Paulu Ćurić.

Program dodatno obogaćuju Art & Craft Festival, Bokun festivala, Međunarodni festival folklora, Festival komedije, Festival pučkih napjeva te brojne manifestacije koje spajaju tradiciju, suvremenu umjetnost i kreativno stvaralaštvo.

Ljubitelji kazališta uživat će u predstavama „Iva i Gloria“, „Čovječe ne ljubi se“, „Da sam ja neko“ s Enisom Bešlagićem, „Grintalo“,“Festivar komedije“ – Splicka scena te brojnim predstavama za djecu koje će tijekom ljeta oživjeti Park Malarija i druge gradske lokacije.

Velik doprinos programu daju i brojne izložbe u Muzeju grada Trogira te na lokacijama Drvenika Velikog koje će tijekom cijelog ljeta predstavljati radove afirmiranih hrvatskih umjetnika i fotografa.

Među najznačajnijim festivalskim događanjima ističe se i Međunarodni festival folklora koji okuplja folklorna društva iz Hrvatske i brojnih drugih zemalja te kroz pjesmu, ples i narodne nošnje promovira kulturnu raznolikost i međunarodnu suradnju.

Kao i svake godine poseban naglasak stavljen je na očuvanje lokalne tradicije kroz ribarske fešte, folklorne programe, nastupe Narodne glazbe Trogir, KUD-a Kvadrilja, Trogirskih kanti, reviju narodnih nošnji, nastupe Klape Trogir, Klape Stivanje i brojnih drugih kulturnih udruga koje čuvaju identitet i baštinu trogirskog kraja.

Uz bogat program u Trogiru više od dvadeset događanja održat će se na Drveniku Velikom i Drveniku Malom čime Trogirsko kulturno ljeto nastavlja širiti kulturnu ponudu na cijelo područje grada i njegovih otoka.

Program je gotovo u cijelosti besplatan za sve posjetitelje, dok se ulaznice naplaćuju samo za koncerte u Kuli Kamerlengo.

Spoj vrhunskih umjetničkih programa, velikih glazbenih imena, autentične tradicije i jedinstvenih povijesnih lokacija čini 56.

Trogirsko kulturno ljeto jednim od najatraktivnijih i najbogatijih ljetnih programa u Dalmaciji.

Ovog ljeta Trogir ponovno potvrđuje svoj status grada kulture, glazbe i nezaboravnih doživljaja pod zvijezdama.

Za sve dodatne informacije možete naći na https://www.visittrogir.hr/hr/ i našim društvenim mrežama.