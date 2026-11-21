Trogir Holding d.o.o. provodi ponovljeni postupak javne nabave usluge zbrinjavanja glomaznog otpada, čija je procijenjena vrijednost 270.000 eura bez PDV-a. Riječ je o usluzi koja je važna za funkcioniranje gradskog sustava gospodarenja otpadom, a predviđeno trajanje ugovora iznosi 12 mjeseci. Rok za dostavu ponuda istječe u ponedjeljak, 23. studenoga 2026. godine, u 12 sati.

Što obuhvaća posao vrijedan 270 tisuća eura

Predmet nabave je zbrinjavanje glomaznog otpada prema tehničkim specifikacijama koje su sastavni dio natječajne dokumentacije. Takav otpad obuhvaća velike predmete iz kućanstava koji zbog svojih dimenzija nisu prikladni za odlaganje u uobičajene spremnike komunalnog otpada. Njegovo organizirano prikupljanje i daljnja obrada važni su za sprečavanje nastajanja ilegalnih odlagališta i održavanje urednosti javnih površina.

Prema objavljenoj nabavi, usluga će se obavljati u skladištu odabranog ponuditelja. Procijenjena vrijednost od 270.000 eura odnosi se na planirano jednogodišnje razdoblje, a konačna cijena ovisit će o rezultatima nadmetanja. U javnoj objavi nisu posebno istaknute ukupne godišnje količine glomaznog otpada koje Trogir predviđa zbrinuti, pa bez tih podataka nije moguće izračunati očekivani trošak po toni.

Skladište ne smije biti udaljeno više od 30 kilometara

Posebno je zanimljiv uvjet koji se odnosi na udaljenost skladišta ponuditelja od reciklažnog dvorišta Grada Trogira na adresi Put Dobrića 7 u Planom. Natječaj propisuje da ta udaljenost ne smije biti veća od 30 kilometara, a ponuda koja prelazi navedenu granicu smatra se nepravilnom. Udaljenost pritom utječe i na broj bodova koje ponuditelj može ostvariti.

Skladište udaljeno do 20 kilometara donosi deset bodova, udaljenost od 21 do 25 kilometara pet bodova, dok udaljenost od 26 do 30 kilometara ne donosi dodatne bodove. Cijena ponude nosi 90 posto ukupnog vrednovanja, a preostalih deset posto odnosi se na navedeni kriterij udaljenosti. Time je blizina mjesta zbrinjavanja postavljena kao jedan od elemenata odabira budućeg izvođača.

Zašto se javna nabava ponavlja

Aktualni postupak objavljen je 23. listopada, a u službenom nazivu izričito je navedeno da je riječ o ponovljenom postupku. Međutim, iz same činjenice da je natječaj ponovljen nije moguće zaključiti je li prethodni postupak poništen zbog nedostatka ponuda, njihove neprihvatljivosti ili nekog drugog razloga. Za precizan odgovor potrebno je usporediti prethodnu dokumentaciju i odgovarajuće odluke naručitelja.

Za građane Trogira najvažnije je da sustav zbrinjavanja glomaznog otpada bude pouzdan, dostupan i financijski održiv. Nakon isteka roka za ponude bit će jasnije kakav je interes gospodarskih subjekata za ovaj posao. Konačni rezultat natječaja pokazat će i koliko će Trogir Holding ugovoriti za ovu komunalnu uslugu u sljedećem razdoblju.