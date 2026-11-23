Trogir Holding d.o.o. pokrenuo je postupak javne nabave elektromaterijala potrebnog za održavanje javne rasvjete na području Grada Trogira. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 60.000 eura bez PDV-a, odnosno 75.000 eura s PDV-om, a riječ je o opskrbi materijalom tijekom razdoblja od 12 mjeseci. Prema objavljenim uvjetima, isporuke će se obavljati u skladište naručitelja na adresi Put Dobrića 6 u Planom.

Javna rasvjeta jedan je od važnih dijelova komunalne infrastrukture koji građani svakodnevno koriste, iako o njezinu održavanju najčešće razmišljaju tek kada dođe do kvara. Ispravna i odgovarajuće raspoređena rasvjetna tijela važna su za sigurnost pješaka i vozača, preglednost raskrižja te korištenje javnih površina u večernjim i noćnim satima. Zato nabava elektromaterijala predstavlja važan dio organizacije redovitog održavanja mreže.

Što obuhvaća nabava?

Prema opisu postupka, predmet je nabava elektromaterijala namijenjenog održavanju javne rasvjete na području grada. To može obuhvaćati različite proizvode potrebne za rad i popravke rasvjetnih instalacija, no točne vrste, količine i tehnički zahtjevi pojedinih proizvoda određeni su troškovnikom i tehničkom dokumentacijom.

Važno je naglasiti da se ovim natječajem ne najavljuje automatski gradnja nove javne rasvjete ili potpuna zamjena postojećih svjetiljki. Riječ je o nabavi materijala za održavanje, što može uključivati zamjenu dotrajalih dijelova i otklanjanje kvarova na postojećoj infrastrukturi. Za tvrdnju da je riječ o novoj fazi šire modernizacije trebalo bi imati dodatne podatke o konkretnim investicijskim planovima.

Važna je cijena, ali i iskustvo ponuditelja

Postupak je raspisan kao otvorena javna nabava, a pri odabiru najpovoljnije ponude cijena nosi 90 posto ukupnih bodova. Preostalih 10 posto odnosi se na broj izvršenih ugovora, čime se uz financijski dio ponude vrednuje i prethodno iskustvo ponuditelja prema kriterijima iz natječajne dokumentacije.

Rok za dostavu ponuda određen je za 8. prosinca 2026. u 12 sati. Predviđeno trajanje ugovora iznosi godinu dana od njegova obostranog potpisivanja, što omogućuje nabavu materijala tijekom duljeg razdoblja, ovisno o stvarnim potrebama održavanja.

Procijenjenih 60.000 eura predstavlja financijski okvir postupka, a ne već realiziranu potrošnju. Konačna cijena i uvjeti isporuke bit će poznati nakon pregleda ponuda, donošenja odluke i sklapanja ugovora.

Koliko je Trogir već modernizirao javnu rasvjetu?

Ova nabava otvara i pitanje šireg stanja gradske rasvjetne mreže. U posljednjim godinama brojne hrvatske jedinice lokalne samouprave postupno zamjenjuju starija rasvjetna tijela energetski učinkovitijom LED tehnologijom, nastojeći smanjiti potrošnju električne energije i troškove održavanja.

Međutim, iz aktualnog trogirskog natječaja ne može se zaključiti koliko rasvjetnih tijela na području grada već koristi LED tehnologiju, koliko ih još treba zamijeniti niti kakvi su godišnji izdaci za električnu energiju. Za cjelovitu sliku potrebno je usporediti podatke o postojećoj mreži, ulaganjima u proteklim godinama i prijavljenim kvarovima.

Za stanovnike Trogira bilo bi posebno zanimljivo saznati postoje li dijelovi grada u kojima se kvarovi češće ponavljaju te planira li se na tim lokacijama temeljitija obnova infrastrukture. Nova godišnja nabava elektromaterijala može osigurati potrebne zalihe za svakodnevno održavanje, ali pitanje dugoročne modernizacije javne rasvjete ostaje zasebna tema.

Postupak vrijedan 60.000 eura tako predstavlja konkretan planirani trošak održavanja jednog dijela trogirske komunalne infrastrukture, dok će njegov stvarni financijski rezultat biti poznat nakon provedbe javne nabave.