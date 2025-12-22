Trogir: Pijan upao na požarište i ignorirao policiju, završio u zatvoru

Policijski službenici su 20. prosinca tijekom osiguranja požarišta u Trogiru postupali prema 52-godišnjem muškarcu koji je višekratno narušavao javni red i mir.

Kako je izvijestila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, muškarac je u nekoliko navrata neovlašteno ulazio u osigurano područje označeno policijskom trakom. Unatoč izdanim upozorenjima i zakonitim naredbama da se udalji s mjesta događaja, na njih se oglušio te je nastavio s nedopuštenim ponašanjem.

Tom prilikom remetio je javni red i mir vikom i galamom, zbog čega je u konačnici uhićen. Alkotestiranjem je utvrđeno da je u organizmu imao 3,3 promila alkohola.

Muškarac je uz optužni prijedlog priveden na Općinski prekršajni sud u Splitu, gdje mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 15 dana, nakon čega je predan na izdržavanje kazne.

Iz policije ponovno apeliraju na građane da poštuju policijske zapovijedi i sigurnosne mjere, osobito na mjestima izvanrednih događaja poput požarišta, gdje neodgovorno ponašanje može ugroziti sigurnost ljudi i otežati rad službi na terenu.