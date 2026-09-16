Trogir kreće u veliki projekt: Počeli prvi radovi na novoj sportskoj dvorani

Grad Trogir napravio je prve konkretne korake prema realizaciji projekta nove sportske dvorane. Kako je objavio Ante Bilić, gradonačelnik Grada Trogira, na parceli buduće dvorane započeli su geomehanički radovi.

Trenutačno se ispituju stanje i kvaliteta tla, kao i razina podzemnih voda, kako bi se prikupili svi potrebni podaci za buduće temeljenje objekta. "To su prvi koraci prema realizaciji projekta čija će izvedba sigurno potrajati, ali sve s ciljem da objekt traje i služi desetljećima, danas nama, a potom i budućim generacijama", poručio je Bilić.

Glavni projekt trebao bi biti gotov do kraja godine

Dok traju istražni radovi na samoj lokaciji, paralelno se radi i na izradi glavnog projekta nove sportske dvorane.

Prema najavi gradonačelnika Ante Bilića, njegova izrada trebala bi biti završena do kraja ove godine. Projekt nove sportske dvorane tako ulazi u početnu fazu realizacije, a geomehanička ispitivanja predstavljaju važan preduvjet za nastavak projektiranja i buduće građevinske radove.