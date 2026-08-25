Trofejni klub otvara vrata, treninzi besplatni do Nove godine – broj mjesta je ograničen!

Judo klub Solin i ove godine otvara svoja vrata najmlađim Solinjanima te pokreće akciju upisa novih članova uz posebno privlačnu pogodnost – svi novoupisani članovi moći će besplatno trenirati sve do Nove godine. Klub pritom poziva roditelje da na vrijeme prijave djecu jer je broj mjesta ograničen. Klub u svom pozivu ističe kako iza njega stoje 23 europske i svjetske medalje, a cilj nove akcije je uključiti što veći broj djece s područja Solina u sportske aktivnosti i omogućiti im kvalitetan početak bavljenja judom.

Od najmlađih početnika do budućih natjecatelja

Posebna pažnja posvećena je najmlađoj skupini predškolaca, u dobi od tri i pol do šest godina, kao i polaznicima Judo škole. S njima će raditi proslavljeni trener i profesor kineziologije Stevo Mentus te trener Josip Kokeza, prvostupnik kineziologije. Kako navode iz kluba, kroz njihove je ruke prošlo na tisuće djece, među kojima su i oni koji su kasnije ostvarili vrhunske sportske rezultate.

U početnoj Judo školi djeca će, uz vježbe za razvoj bazične motorike, učiti i osnovne judo tehnike. Poseban naglasak bit će stavljen na pravilne padove, koji, kako ističu iz kluba, mogu biti korisni ne samo u judu i drugim sportovima nego i u svakodnevnom životu.

U Solinu trenira i trenerica iz Japana

Naprednu Judo školu vodit će treneri Luka Vujević i Dominik Rožić, obojica prvostupnici kineziologije, kao i japanska trenerica Sakino Shimomura. Njihov će zadatak biti djecu upoznati sa zahtjevnijim judo elementima te ih postupno uvoditi u natjecateljski sustav. Klub najavljuje i sustavno praćenje razvoja mladih judaša. Djeca će početkom i krajem godine prolaziti motorička testiranja, čime će se pratiti njihov napredak, a rezultati će biti dostupni i roditeljima.

Natjecatelje vodi izbornik hrvatske reprezentacije

Za natjecateljske ekipe, od mlađih kadeta pa sve do seniora, zadužen je glavni trener i kineziolog Dragan Crnov, koji je ujedno i izbornik hrvatske judo reprezentacije.

Iz Judo kluba Solin poručuju kako žele da nova generacija djece postane dio budućnosti kluba te nastavi tradiciju solinskih reprezentativaca i natjecatelja koji su ostvarivali rezultate na europskoj i svjetskoj razini. Poziv roditeljima i djeci je jasan – upisi su otvoreni, treninzi za novoupisane članove besplatni su do Nove godine, ali broj mjesta je ograničen.