Na današnji dan 2013. godine zauvijek nas je napustio Pavao Grubišić Čabo, legendarni torcidaš, buntovnik i čovjek koji nikada nije pristajao na nepravdu. Otišao je prerano, ali ideali za koje se borio nadživjeli su njegov život.

Postoje ljudi čiji se život ne može mjeriti samo godinama koje su proveli među nama, nego tragom koji su ostavili nakon svog odlaska. Jedan od takvih bio je Pavao Grubišić Čabo, legendarni pripadnik Torcide i njezin nekadašnji tajnik, koji nas je napustio na današnji dan, 26. studenoga 2013. godine. Trinaest godina poslije njegovo ime i dalje ima posebno mjesto među navijačima Hajduka, a njegove riječi, ispisane na Poljudu, podsjećaju na čovjeka koji je u ljubavi prema klubu vidio mnogo više od nogometa.

Pave je rođen 1978. godine, a njegovo je životno putovanje završilo bolno rano. Iza sebe je ostavio prijatelje, uspomene, brojne navijačke priče, ali i ideju o Hajduku kakav bi trebao biti. Za njega ljubav prema bijelom dresu nije podrazumijevala slijepo prihvaćanje svega što se oko kluba događalo. Naprotiv, ona je značila odgovornost, borbu za poštenje i spremnost da se javno progovori o onome o čemu su mnogi radije šutjeli.

Čovjek koji je u Hajduku vidio puno više od nogometnog kluba

Kao tajnik Kluba navijača Torcida 2004. godine, Čabo je pripadao generaciji koja je snažno utjecala na razvoj navijačkog pokreta i artikuliranje borbe za bolji Hajduk. Buntovan, temperamentan, osebujan i beskompromisan, nije bio čovjek kojega je bilo jednostavno svrstati u uobičajene društvene okvire. Imao je vlastite stavove, nije ih skrivao i bio ih je spreman braniti, čak i kada je zbog njih morao platiti osobnu cijenu.

Njegovo djelovanje nije bilo ograničeno na tribinu, navijanje i gostovanja. U Hajduku je prepoznavao svojevrsno ogledalo društva, vjerujući da promjene u jednom od najvažnijih dalmatinskih simbola mogu potaknuti promjene i daleko izvan granica nogometnog stadiona. Bila je to ideja koja je u njegovo vrijeme možda djelovala utopijski, ali koja će poslije postati jedno od temeljnih obilježja borbe Hajdukovih navijača.

Rečenica koja je nadživjela svog autora

Godine 2009., kada je do njega stigla vijest o stvaranju Kodeksa upravljanja Hajdukom, Pave je napisao rečenicu koja će s vremenom postati simbolom navijačke borbe za pravedniji nogomet i poštenije društvo.

„Ako padne lopovluk, nerad i nemar u Hajduku, na jednom čvoru kao što je taj – onda pada u državi!“

Te su riječi danas istaknute na Poljudu. Prolaze pokraj njih generacije navijača, među kojima su i brojni mladi ljudi koji nikada nisu imali priliku upoznati njihova autora. U njima je sažeta gotovo čitava Pavina životna filozofija – uvjerenje da promjena počinje u vlastitoj sredini, da ljubav prema nečemu podrazumijeva i borbu protiv njegovih slabosti te da ravnodušnost nikada ne može biti odgovor na nepravdu.

Kada su se godinu dana nakon njegove smrti deseci tisuća ljudi okupili na velikom navijačkom prosvjedu na splitskoj Rivi, ondje je bio istaknut i transparent s njegovim likom. Pave nije dočekao taj trenutak, ali poruke koje je godinama zagovarao tada su odjekivale središtem njegova grada.

Daleko od poljudskih reflektora, u Jabuci kraj Trilja

Nakon razdoblja aktivnog djelovanja u Torcidi, Pave se povukao u Jabuku kraj Trilja, mjesto svojih korijena. Ondje je živio skromno, bavio se zemljom i fizičkim radom. Nije materijalizirao poznanstva stečena tijekom godina provedenih u navijačkom svijetu, niti je svoju prepoznatljivost pretvorio u osobnu korist.

Oni koji su ga bolje poznavali znali su da se iza njegova buntovnog karaktera krije znatiželjan i samosvojan čovjek širokih interesa. Bio je samouk, promišljao je društvo, slikao i pisao pjesme. Nakon njegove smrti, kada su mu brački torcidaši izradili i darovali nadgrobni spomenik, njegova majka Branka poklonila im je jednu njegovu sliku i pjesmu koju je napisao. Bila je to dirljiva gesta zahvalnosti ljudima koji nisu zaboravili njezina sina.

Upravo je Jabuka tijekom proteklih trinaest godina postala mjesto susreta njegovih prijatelja, mjesto na kojem se obnavljaju uspomene na jednu navijačku generaciju, ali prije svega na čovjeka s kojim su dijelili dio svojih života.

Neke ljude vrijeme jednostavno ne može izbrisati

Od Pavina odlaska promijenilo se mnogo toga. Mijenjali su se predsjednici Hajduka, treneri, igrači i generacije na tribinama. Stasali su novi navijači, ispisane su nove stranice klupske povijesti, a mnoge bitke za koje je vjerovao da ih vrijedi voditi još uvijek traju. No njegovo ime ostalo je dio kolektivnog sjećanja Torcide, kao podsjetnik na vrijeme, ljude i ideale koji su oblikovali suvremeni navijački pokret.

Za javnost je bio istaknuti torcidaš i buntovnik. Za njegove prijatelje bio je jednostavno Pave, čovjek s kojim su dijelili gostovanja, razgovore, smijeh i nebrojene trenutke mladosti. Njima današnji datum nije samo obljetnica smrti jednog poznatog navijača, nego podsjetnik na prazninu koju trinaest godina nije uspjelo ispuniti.

Možda je najveća ostavština jednog čovjeka upravo to da se o njegovim riječima razmišlja i onda kada ih više nema tko izgovoriti. Da njegovo ime nije samo uklesano u kamen, nego da živi u vrijednostima koje je zastupao i ljudima koji ih nastavljaju braniti.

Trinaest godina bez Pave. Trinaest godina s njegovim riječima.

Neka ti je laka hrvatska zemlja, Čabo. Neka te čuvaju Jabuka, tvoj Split i tvoj Hajduk.