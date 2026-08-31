Triljske mažoretkinje zablistale u Poljskoj: Osvojile srebro i broncu na svjetskom natjecanju

Triljske mažoretkinje ostvarile su veliki međunarodni uspjeh na svjetskom prvenstvu mažoretkinja, koje je od 27. do 30. kolovoza održano u Stalowa Woli u Poljskoj.

Na svjetskom prvenstvu sudjelovale su ekipe iz sedam zemalja – Poljske, Hrvatske, Mađarske, Rumunjske, Južnoafričke Republike, Slovačke i Ukrajine. U iznimno jakoj međunarodnoj konkurenciji Triljske mažoretkinje ponosno su predstavljale Hrvatsku i kući se vraćaju s dvije svjetske medalje.

U seniorskim kategorijama osvojile su srebrnu i brončanu medalju, dok su u mini formaciji zauzele odlično četvrto mjesto.

Posebna nagrada njihovim nastupima bila je i reakcija publike. Svojim energičnim i atraktivnim koreografijama Triljske mažoretkinje podigle su publiku na noge, koja ih je nagradila velikim pljeskom i oduševljenjem.

Ovaj rezultat kruna je dugogodišnjeg rada, brojnih treninga, odricanja, discipline i velikog zajedništva djevojaka i njihovih trenera. Još jednom su pokazale kako jedna mala sredina može ostvarivati velike rezultate na međunarodnoj i svjetskoj sceni.

Iza ovih medalja stoji puno rada, truda, odricanja i ljubavi prema mažoret sportu. Ponosne smo što predstavljamo Trilj i Hrvatsku. Svojim nastupima pokazale smo da se i iz malog Trilja može doći do svjetskog vrha. Posebno nam znači što su naš rad prepoznali i publika i suci, poručuju Triljske mažoretkinje.

Za ovaj uspjeh zaslužne su djevojke koje su svojim trudom, talentom, borbenošću i zajedništvom dostojno predstavile svoj grad i domovinu. Veliku zahvalnost upućuju i svojim trenerima, roditeljima i obiteljima, Gradu Trilju, prijateljima, sponzorima i svim ljudima koji su im pomogli da otputuju na ovo veliko natjecanje.

Srebro i bronca iz Stalowa Wole sada putuju prema Trilju – kao dokaz da se upornošću, zajedništvom, vjerom i ljubavlju prema onome što radiš mogu ostvariti i najveći snovi.

Za Triljske mažoretkinje ovo nije samo još jedan rezultat. Ovo su dvije svjetske medalje, ponos cijelog Trilja i još jedna prekrasna stranica u povijesti kluba.