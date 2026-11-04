Triljska zaobilaznica diže buru. "Zbog arheoloških nalazišta mijenjali smo trasu": Ministarstvo traži nova istraživanja, a Hrvatske ceste otkrile što slijedi

Planirana zaobilaznica Trilja, odnosno izmještanje državne ceste DC220 na dionici Čaporice – Velić, ponovno je u središtu pozornosti. Projekt koji bi trebao rasteretiti promet kroz Trilj i poboljšati povezanost Dalmatinske zagore dobio je lokacijsku dozvolu, no istodobno se otvaraju važna pitanja o sudbini arheološke baštine na području kojim bi nova prometnica trebala prolaziti.

Nakon što smo ranije izvijestili o zabrinutosti dijela stanovnika Velića, osobito zbog mogućeg utjecaja radova na dosad nedovoljno istražene arheološke strukture, odgovore smo potražili na tri adrese: u Hrvatskim cestama, Ministarstvu kulture i medija te Gradu Trilju.

Njihova očitovanja donose nekoliko važnih novih informacija. Hrvatske ceste potvrđuju da su zbog arheoloških nalazišta mijenjale projektiranu trasu na području Velića i Osoja. Ministarstvo kulture upozorava da je riječ o prostoru iznimno bogatom baštinom, koji još nije dovoljno arheološki istražen, dok Grad Trilj jasno poručuje da podržava nastavak projekta, uz poštovanje svih propisanih mjera zaštite.

Hrvatske ceste potvrdile: Trasa je korigirana kako bi se izbjegla arheološka nalazišta

Jedno od najvažnijih pitanja odnosilo se na moguće izmjene trase nakon arheoloških otkrića na području Velića. Hrvatske ceste potvrdile su da je tijekom izrade idejnog projekta došlo do korekcija.

„U tijeku izrade idejnog projekta došlo je do korekcija trase u mjestu Velić – Osoje, a sve s ciljem smanjenja utjecaja na kulturno-povijesnu baštinu i izbjegavanja arheoloških lokaliteta koje su arheološkim rekognosciranjem terena utvrdili Muzej Cetinske krajine – Sinj i Muzej triljskog kraja“, odgovorili su iz Hrvatskih cesta.

U dostavljenom odgovoru spominje se i brojka „oko 100“, no bez jasno navedene jedinice mjere, zbog čega iz očitovanja nije moguće pouzdano utvrditi koliki je točno bio pomak trase.

Ipak, sama potvrda korekcije važna je jer pokazuje da su arheološki nalazi već utjecali na prometno rješenje. Time je potvrđeno i da pitanje zaštite baštine nije samo predmet upozorenja stanovnika, nego okolnost koju su projektanti morali uzeti u obzir.

Hrvatske ceste potvrdile su i da je lokacijska dozvola izdana 14. listopada 2026. godine, pod oznakom KLASA: UP/I-350-05/25-01/000106. Prethodno je, 2. veljače 2023., izdano rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš.

No izdavanje lokacijske dozvole ne znači da radovi mogu odmah započeti. Prije toga potrebno je dovršiti projektiranje, provesti propisana arheološka istraživanja, ishoditi građevinsku dozvolu i riješiti imovinskopravne odnose.

Ministarstvo kulture: Otkriveni ostaci kasnoantičke arhitekture i rimske ceste

Posebno je zanimljivo očitovanje Ministarstva kulture i medija, koje potvrđuje značaj arheološkog krajolika kroz koji je planirana nova prometnica.

„Predmetni zahvat u prostoru nalazi se na području koje je iznimno bogato arheološkom i etnološkom baštinom te je još uvijek arheološki nedostatno istraženo, a naseljeno je od prapovijesti, antike i srednjeg vijeka“, navode iz Ministarstva.

Podsjećaju da je u studiji utjecaja na okoliš evidentiran niz kulturnih dobara, među kojima su stari karavanski put kod Marasovića, antički karavanski put na području Čačvine, kameni nasipi i suhozidi na području Osoja i Biluša te Žutina gomila.

Spominju se i druge kamene gomile, Vrljića gradina u Čaporicama te povijesni objekti Lokva i Bunarina na području Pudarovih torina u Veliću.

Posebnu važnost imaju nalazi otkriveni posljednjih godina.

Ministarstvo potvrđuje da su arheološka istraživanja provedena između 2022. i 2024. godine na području Osoja i Velića otkrila brojne arheološke strukture i slojeve.

„Može se pretpostaviti kako je riječ o većoj arheološkoj zoni na području Osoja u Veliću, gdje su do sada pronađeni ostaci kasnoantičke arhitekture i trasa rimske ceste“, ističu iz Ministarstva.

U istraživanjima su sudjelovali stručnjaci Muzeja Cetinske krajine, Muzeja triljskog kraja i Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika.

Ovi nalazi potvrđuju da arheološka vrijednost područja nije upitna. Međutim, točan prostorni obuhvat mogućih dodatnih nalazišta, njihova očuvanost i odnos prema konačnoj trasi ceste tek trebaju biti dodatno stručno utvrđeni.

Prije gradnje obvezni novi pregledi terena, moguća i LiDAR snimanja

Možda najvažniji dio odgovora Ministarstva odnosi se na ono što investitor mora napraviti prije sljedećih faza projekta.

Naime, Područni konzervatorski ured u Splitu 17. lipnja 2026. izdao je posebne uvjete zaštite kulturnog dobra, kojima su propisani dodatni postupci na cijelom području planirane prometnice.

Prije izrade glavnog projekta i početka radova potrebno je osigurati pažljivo uklanjanje vegetacije isključivo uz arheološki nadzor. Nakon toga mora se provesti cjeloviti intenzivni arheološki pregled terena, uz primjenu nedestruktivnih metoda istraživanja, poput LiDAR snimanja, te probna arheološka istraživanja.

Takve metode mogu pomoći u prepoznavanju tragova starih prometnica, zidova i drugih struktura koje nisu lako vidljive na površini, osobito na područjima prekrivenima vegetacijom. Međutim, njihovo prepoznavanje samo je prvi korak, jer se starost i namjena pojedinih struktura moraju potvrđivati odgovarajućim stručnim postupcima.

Za povijesne prometne pravce kod Marasovića, Čačvine, Osoja i Biluša propisana su i zaštitna arheološka istraživanja te dokumentiranje, osobito na mjestima gdje ih planirana cesta presijeca.

Prapovijesne gradine i kamene gomile u zoni neposrednog utjecaja moraju se zaštititi privremenim ogradama i dokumentiranjem postojećeg stanja, kako tijekom radova ne bi došlo do njihova oštećenja. Slične mjere odnose se i na Lokvu i Bunarinu u Veliću, za koje se predviđa planiranje konzervatorsko-restauratorskih radova.

O tome koje će dodatne mjere biti potrebne odlučivat će nadležni konzervatori na temelju rezultata istraživanja.

To je važna razlika: lokacijska dozvola jest izdana, ali arheološka obrada prostora i određivanje svih potrebnih zaštitnih postupaka još nisu završeni.

Jesu li razmatrane druge trase? Niz pitanja ostao je otvoren

Dalmacija Danas od Hrvatskih cesta zatražila je i usporedbu mogućih alternativnih trasa koje bi u većoj mjeri izbjegavale arheološki osjetljivo područje.

Pitali smo postoji li analiza njihove duljine, troškova, prometnih učinaka i mogućeg utjecaja na kulturnu baštinu.

Hrvatske ceste odgovorile su da je koridor planirane prometnice određen županijskim i gradskim prostornim planovima te da je trasa postavljena unutar zadanog koridora. Također navode da su u studiji utjecaja na okoliš obrađeni učinci na kulturno-povijesnu baštinu.

Međutim, konkretnu usporedbu alternativnih trasa nisu dostavile, pa iz njihova odgovora nije moguće zaključiti jesu li detaljno vrednovana druga moguća rješenja i kolike bi bile njihove prednosti ili nedostaci.

Bez izravnog odgovora ostalo je i pitanje jesu li Hrvatske ceste zaprimile te kako su razmotrile upozorenja Marija Kozine, stanovnika Velića koji godinama upozorava na moguće dodatne arheološke strukture na području buduće prometnice.

Kozina je u ranijim istupima posebno upozoravao na Žutinu gomilu, Osoje, Biluše i Krivaču te na mogućnost oštećivanja nalazišta tijekom izgradnje pristupnih cesta za građevinsku mehanizaciju.

Na pitanje o pristupnim cestama Hrvatske ceste odgovaraju da će se radovi izvoditi unutar buduće parcele ceste, koja će biti definirana glavnim projektima i parcelacijskim elaboratima.

Preostaje, dakle, vidjeti kako će konačan položaj prometnice i obuhvat građevinskih radova biti usklađeni s rezultatima novih arheoloških istraživanja.

Grad Trilj: Ne treba nepotrebno odgađati projekt, ali baštinu treba zaštititi

Iz Grada Trilja stiglo je opširno očitovanje u kojem jasno podržavaju izgradnju nove prometnice, uz istodobno poštovanje konzervatorskih uvjeta.

„Grad Trilj podržava realizaciju projekta izmještanja državne ceste DC220 na dionici Čaporice – Velić kao važnog infrastrukturnog projekta koji će pridonijeti prometnom rasterećenju središta Trilja, povećanju sigurnosti prometa i stvaranju kvalitetnijih uvjeta za gospodarski razvoj“, navode iz Grada.

Smatraju da je bolja prometna povezanost od strateške važnosti za Trilj i okolna naselja, osobito za Velić, Vrpolje, Tijaricu i Kamensko.

U Gradu naglašavaju da prometni razvoj i očuvanje arheološke baštine ne moraju biti međusobno suprotstavljeni ciljevi.

„Ne smatramo opravdanim zaustavljanje ili dugotrajno odgađanje projekta isključivo na temelju pretpostavki, bez odgovarajućih stručnih utvrđenja. Istodobno, svako novo stručno relevantno saznanje potrebno je razmotriti u okviru propisanih postupaka“, poručuju iz Grada Trilja.

Na pitanje o mogućim alternativnim trasama Grad nije dostavio konkretnu usporedbu rješenja, nego je uputio na nadležnost Hrvatskih cesta i projektanata.

Slično vrijedi i za gospodarske učinke projekta. Grad očekuje smanjenje tranzitnog prometa kroz središte Trilja, veću sigurnost pješaka i povoljnije uvjete za lokalno gospodarstvo, ali nije dostavio brojčanu analizu očekivanih učinaka na poslovanje trgovina, ugostiteljskih objekata i drugih poduzetnika.

Zanimljivo je i da Grad načelno podržava mogućnost uspostave arheološkog parka ili povezivanja nalazišta u kulturno-povijesnu i turističku cjelinu. Ipak, iz odgovora ne proizlazi da za takav projekt trenutačno postoji konkretan plan, utvrđen model financiranja ili vremenski okvir.

Grad se izjasnio otvorenim i za dijalog Hrvatskih cesta, konzervatora, Muzeja triljskog kraja i predstavnika lokalne zajednice, ali nije potvrdio hoće li sam organizirati zajednički sastanak.

Što je s drugom cestom prema Tijarici?

Osim nove zaobilaznice, priprema se i rekonstrukcija postojeće državne ceste DC220 na približno sedam kilometara dugoj dionici Velić – odvojak za Tijaricu.

Riječ je o projektu koji bi također mogao zahvatiti arheološki zanimljiv prostor Vrpolja i južnih padina Jelinaka.

Hrvatske ceste potvrdile su da se projekt trenutačno nalazi u fazi razrade idejnog rješenja. Tek će se kroz daljnju pripremu dokumentacije utvrditi na kojim će dijelovima postojeće prometnice biti potrebno proširenje kolnika i izgradnja traka za spora vozila.

Najavljuju i da će se obraditi dijelovi terena na kojima je moguć utjecaj na arheološke strukture, u skladu s podlogama nadležnih konzervatora.

Grad Trilj, s druge strane, navodi da je upoznat s planiranom rekonstrukcijom, ali da trenutačno ne raspolaže detaljnim informacijama o fazi njezine realizacije.

Kada počinje gradnja i koliko će sve koštati?

Unatoč izdanoj lokacijskoj dozvoli, početak gradnje zaobilaznice Trilja zasad nije moguće precizno odrediti.

Hrvatske ceste objašnjavaju da je potrebno izraditi glavne projekte, ishoditi građevinsku dozvolu i riješiti imovinskopravne odnose. Budući da u tim postupcima sudjeluje više institucija, ne mogu navesti pouzdan datum početka radova. Nije poznata ni konačna procijenjena vrijednost izgradnje. Iz Hrvatskih cesta navode da će se ona definirati tijekom izrade glavnih projekata, kada će moći dostaviti i detaljniji pregled projekta.

Zbog toga je u ovom trenutku preuranjeno govoriti o konkretnom terminu otvaranja nove prometnice.

Prometni razvoj i zaštita baštine – oba pitanja ostaju važna

Iz odgovora triju institucija može se izvući nekoliko zaključaka. Nova cesta ima podršku Grada Trilja, lokacijska dozvola je izdana, a Hrvatske ceste već su korigirale trasu zbog arheoloških nalazišta. Istodobno, Ministarstvo kulture propisalo je dodatna istraživanja koja moraju prethoditi daljnjim fazama realizacije projekta.

To ne znači da je utvrđeno kako će planirana prometnica uništiti vrijednu baštinu, ali ni da je isključena svaka mogućnost njezina oštećenja. Upravo su zato dodatni pregledi terena i odluke konzervatora važni za konačno određivanje načina izvođenja radova.

Za stanovnike Trilja i okolnih naselja nova prometnica mogla bi značiti sigurnije i kvalitetnije prometno povezivanje. Za arheološku struku i građane koji upozoravaju na nalazišta ostaje jednako važno pitanje kako sačuvati vrijedne tragove prošlosti, od kojih neki možda još nisu ni otkriveni.