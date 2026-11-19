Veliko priznanje za hrvatsko obrtništvo, industriju ljepote i grad Trilj stiže s Malte, gdje je vizažistica Marijana Vukan, vlasnica triljskog salona za uljepšavanje ELEGANSA i članica Udruženja obrtnika Sinj, ostvarila trijumf karijere. Na prestižnom međunarodnom festivalu 2nd International Hair and Beauty Festival CMC Malta, održanom od 13. do 15. studenoga 2026. godine, Marijana je osvojila 1. mjesto u kategoriji make upa te ponijela visoku titulu Golden Master.

Marijana Vukan oduševila međunarodni žiri

U jakoj međunarodnoj konkurenciji, pod okriljem ugledne svjetske konfederacije frizera i estetičara CMC i organizacije CAT Malta, Marijana Vukan iz Udruženja obrtnika Sinj oduševila je stručni žiri tehničkom preciznošću, kreativnošću i skladom rada, čime se zasluženo popela na sam vrh pobjedničkog postolja.

Na Malti se predstavili i brojni frizeri iz Dalmacije

Uz njezin pojedinačni trijumf, na festivalu na Malti pod okriljem Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije svoje su kreacije i umijeće u sklopu glamuroznog scenskog showa predstavili i frizeri Alenka Celić iz Udruženja obrtnika Kaštela, Ljiljana Subašić, Sanja Amižić i Antonela Babić iz Udruženja obrtnika Split, Tina Grubišić iz Udruženja obrtnika Makarska te Grozdana Vukelić iz Udruženja obrtnika Trogir.

Cjelokupan scenski dojam i glamur frizura dodatno je svojim make upom naglasila upravo zlatna Marijana Vukan, dok su kreacije na pozornici nosili modeli Tea Bogojević, Ivana Bilić, Dragana Nikolić, Luana Vujčić, Tonka Granić, Grozdana Vukelić i Željana Balagović.

Velika promocija Trilja, Cetinske krajine i Dalmacije

Ovim sjajnim rezultatom i zajedničkim nastupom obrtnici iz Dalmacije još su jednom potvrdili da kvalitetom, kreativnošću i profesionalnošću stoje uz bok samom svjetskom vrhu, promovirajući Trilj, Sinj, Cetinsku krajinu i cijelu Splitsko-dalmatinsku županiju na najbolji mogući način.

Čestitamo Marijani Vukan, salonu Elegansa i cijelom timu Obrtničke komore SDŽ na ovom izvanrednom uspjehu!