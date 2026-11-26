Glazba će ove subote u Trilju imati posebno značenje. U organizaciji splitske glazbene izdavačke kuće Blockstar Digital, iza koje stoji popularni reper Grše, te u suorganizaciji s Gradom Triljem, 28. studenoga u Školskoj dvorani Trilj održat će se humanitarni koncert za Antu i Luku Šušnjaru, koje nakon prometne nesreće očekuje dugotrajan proces rehabilitacije i oporavka.

S ciljem da im olakšaju predstojeće razdoblje, snage će udružiti brojni izvođači domaće glazbene scene. Koncert će DJ setom otvoriti producenti Andrej i Denz, a tijekom večeri na pozornicu će stati mladi trogirski izvođač Dani, dalmatinski hip-hop duo Franz & Bambino, Grše te zadarski rap trio Ragazzi. Sve ih ovoga puta povezuje isti cilj - pružiti podršku Anti i Luki na njihovu putu do oporavka.

„Trilj je moj dom i kada se ovako nešto dogodi ljudima iz naše sredine, mislim da je prirodno da se svi okupimo i pomognemo koliko možemo. Glazba nam je dala priliku da dopremo do velikog broja ljudi, a posebno mi je drago kada tu priliku možemo iskoristiti za nešto ovako važno. Volio bih da u subotu dvorana bude puna, ne zbog nas koji ćemo biti na pozornici, nego zbog Ante i Luke. Pred njima je zahtjevno razdoblje i želimo im pokazati da na tom putu nisu sami”, poručio je Grše.

Cjelokupan prihod od prodaje ulaznica i pića, kao i novac prikupljen u kutiji za donacije koja će biti postavljena u dvorani, namijenjen je Anti i Luki. Tako će svaki posjetitelj svojim dolaskom i doprinosom pomoći u pokrivanju troškova njihova oporavka.

Iako će koncert okupiti neka od najpopularnijih imena domaće rap i trap scene, poziv je upućen svim generacijama, neovisno o glazbenim preferencijama. Ova je večer prije svega prilika da zajednica pokaže koliko može učiniti kada se okupi oko zajedničkog cilja, ali i podsjetnik na važnost solidarnosti u trenucima kada se nečiji život može promijeniti u samo jednom trenutku.

Humanitarni koncert održat će se u subotu, 28. studenoga, u Školskoj dvorani Trilj, od 18 do 21 sat. Organizatori pozivaju sve koji su u mogućnosti da svojim dolaskom podrže akciju i pomognu Anti i Luki na putu do oporavka.