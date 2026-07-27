Trilj dva dana živio blues: Robert Finley oduševio publiku, a festival najavio veliko jubilarno izdanje

Dvije večeri vrhunske glazbe, međunarodni izvođači, edukativne radionice, spontani jam sessioni i posebna atmosfera u Gradskom parku obilježili su deveto izdanje Thrill Blues Festivala, održano proteklog vikenda u Trilju.

Trilj je još jednom pokazao kako se kvalitetan glazbeni program i neposredna festivalska atmosfera mogu spojiti u iskustvo koje se dugo pamti. Tijekom dva festivalska dana grad je postao mjesto susreta glazbenika i publike iz Hrvatske i inozemstva, različitih generacija, kultura i glazbenih izričaja.

Festival započeo edukacijom najmlađih i mladih glazbenika

Ovogodišnje izdanje otvoreno je edukativnim programom. Kroz radionicu "Blues za djecu" najmlađi su se posjetitelji upoznali s osnovama blues glazbe, dok je Thrill Blues School ponovno okupio mlade glazbenike i zaljubljenike u blues. Sudionici su imali priliku učiti od renomiranih domaćih i međunarodnih mentora na radionicama bas gitare, bubnjeva, gitare, lap steel gitare, usne harmonike i klavijatura. Program je još jednom potvrdio da Thrill Blues Festival nije samo koncertna manifestacija, već i mjesto učenja, razmjene iskustava te razvoja novih glazbenih talenata.

Brojni izvođači donijeli vlastitu energiju na pozornicu

Večernji koncertni program ponudio je niz zapaženih nastupa. Pred triljskom publikom nastupili su Lima Wick & Stuttering Bob, Sunnysiders, Wacky Professors, Beg, Thrill Blues School Band i Marco Bartoccioni.

Posebnu energiju donio je i zajednički nastup Dr. Bekkna i Jolly Jumpera, a svaki od izvođača predstavio je vlastiti glazbeni izričaj i dao doprinos raznolikosti festivalskog programa. Posebno mjesto u ovogodišnjem programu pripalo je američkom blues glazbeniku Robertu Finleyu, čiji je nastup obilježio prvu festivalsku večer.

Moćnim vokalom, autentičnom interpretacijom i iznimnom karizmom Finley je publici priredio koncert koji će zasigurno ostati među najupečatljivijim trenucima devetog izdanja festivala. Njegov nastup još je jednom pokazao zašto ga se smatra jednim od najznačajnijih predstavnika suvremenog američkog bluesa.

Spontani jam sessioni stvorili atmosferu koja se ne može režirati

Prepoznatljivu festivalsku atmosferu dodatno su obogatili tradicionalni Welcome Jam Session i Closing Jam Session.

Izvođači su se tijekom tih programa okupili na zajedničkim, improviziranim nastupima, stvarajući spontane glazbene trenutke koji su pokazali da je blues mnogo više od glazbenog žanra. Riječ je o prostoru slobode, dijeljenja, međusobnog povezivanja i zajedništva. Tijekom oba festivalska dana Gradski park bio je ispunjen posjetiteljima koji su uživali u raznolikom programu. Velik interes publike potvrdio je da Thrill Blues Festival iz godine u godinu okuplja vjerne posjetitelje, ali i privlači nove ljubitelje kvalitetne glazbe i drukčijeg ljetnog festivalskog iskustva.

Sljedeće godine jubilarno deseto izdanje

Organizatori, Grad Trilj i Turistička zajednica grada Trilja, zahvalili su svim izvođačima, partnerima, volonterima, članovima tehničkog osoblja i posjetiteljima koji su svojim radom, podrškom i dolaskom pridonijeli još jednom uspješnom izdanju festivala.

Dok se dojmovi s devetog izdanja još uvijek slažu, organizatori već najavljuju novi susret. Thrill Blues Festival još je jednom potvrdio da vrhunska glazba, otvorenost i zajedništvo stvaraju iskustvo koje ne završava posljednjim odsviranim tonom, već ostaje živjeti dugo nakon što se pozornica ugasi.

Sljedeće godine Trilj će ugostiti jubilarno, deseto izdanje Thrill Blues Festivala.