Trilj dva dana disao blues: Svjetske zvijezde priredile glazbeni spektakl za pamćenje

Trilj je proteklog vikenda ponovno postao prava prijestolnica bluesa. U Gradskom parku i Gradskom kinu održano je deveto izdanje Thrill Blues Festivala, koje je tijekom petka i subote, 24. i 25. srpnja, okupilo poznate domaće, regionalne i svjetske glazbenike.

Tijekom dva festivalska dana posjetitelji su mogli uživati u vrhunskim koncertima, glazbenim radionicama i zajedničkim jam sessionima. Sve je proteklo u sjajnoj, opuštenoj i zabavnoj atmosferi, po kojoj je ovaj festival tijekom godina postao prepoznatljiv daleko izvan granica Cetinske krajine.

Američka blues legenda oduševila Trilj

Prvu festivalsku večer otvorili su Lima Wick & Stuttering Bob, nakon kojih su nastupili Sunnysiders i Wacky Professors.

Vrhunac petka bio je nastup američkog blues i soul glazbenika Roberta Finleya, jednog od najposebnijih glasova suvremene blues scene. Svojim snažnim vokalom i spojem bluesa, soula i gospela Finley je Triljanima i njihovim gostima priredio koncert za pamćenje.

Prva večer zaključena je tradicionalnim Welcome Jam Sessionom, tijekom kojega su glazbenici zajednički zasvirali i dodatno podignuli već odličnu atmosferu.

Taj Farrant predvodio veliko subotnje finale

Subotnji koncertni program otvorio je sastav Beg, nakon čega je nastupio Thrill Blues School Band, sastavljen od mentora i polaznika festivalskih radionica.

Na pozornicu su potom izašli talijanski gitarist Marco Bartoccioni te norveški glazbenici Dr. Bekken & Jolly Jumper, koji su publici predstavili zanimljivu kombinaciju tradicionalnog bluesa, boogie-woogieja i jazza.

Veliko finale pripalo je australskom gitarističkom fenomenu Taju Farrantu. Mladi virtuoz oduševio je publiku energičnim nastupom i impresivnim spojem bluesa, rocka i soula, potvrdivši zašto ga smatraju jednim od najuzbudljivijih mladih gitarista današnjice.

Glazba, edukacija i dobra zabava

Osim večernjih koncerata, održane su radionice "Blues za djecu" i program Thrill Blues School. Radionice bas gitare, bubnjeva i blues improvizacije vodili su Tomi, Miha i Igor Leonardi, dok su svoje znanje polaznicima prenosili i Marco Bartoccioni, Jolly Jumper te Dr. Bekken.

Festival je završio tradicionalnim Closing Jam Sessionom, zajedničkim muziciranjem u znaku improvizacije, prijateljstva i ljubavi prema glazbi.

Deveto izdanje Thrill Blues Festivala još je jednom pokazalo da i manji grad može postati velika svjetska glazbena pozornica. Trilj je tijekom dvije večeri bio ispunjen odličnom glazbom, pozitivnom energijom i dobrom zabavom, a brojni izvođači publici su priredili još jedno nezaboravno blues iskustvo.