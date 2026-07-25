Trilj dobio nogometni kompleks vrijedan 2,4 milijuna eura: Više od 200 mladih napokon ima vrhunske uvjete

Trilj je danas ponovno živio nogomet. Novo igralište na Lukama, vrijedno 2,4 milijuna eura, svečano je otvoreno uz prijateljsku utakmicu između NK Trilj 2001 i HNK Hajduk, a detalje velikog projekta otkrio je Blaženko Boban, župan Splitsko-dalmatinske županije.

Svečano otvorenje privuklo je brojne Triljane i ljubitelje nogometa, koji su ispunili novi sportski kompleks i uživali u nogometnom spektaklu.

Boban otkrio detalje velikog projekta

Kako je objavio župan Blaženko Boban, projekt je ostvaren zajedničkim ulaganjem Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstva turizma i sporta, Splitsko-dalmatinske županije te Grada Trilja. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2,4 milijuna eura, a riječ je o jednom od značajnijih ulaganja u sportsku infrastrukturu na području Cetinske krajine. Posebnu vrijednost novog igrališta predstavlja njegov doprinos djeci i mladima. Više od 200 polaznika Akademije nogometa sada će imati suvremene i kvalitetne uvjete za trening, razvoj i sportsko napredovanje.

Prema Bobanovim riječima, ovo nije samo ulaganje u sportski objekt, već i ulaganje u djecu, mlade i budućnost sporta u cijeloj Cetinskoj krajini.

Hajduk uveličao otvorenje

Svečanost je dodatno uveličao dolazak HNK Hajduk, koji je protiv domaćeg NK Trilj 2001 odigrao prijateljsku utakmicu. Susret je protekao u slavljeničkom ozračju, a novo igralište trebalo bi postati središte nogometnih aktivnosti i mjesto okupljanja budućih generacija triljskih sportaša.