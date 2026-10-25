Trik koji štedi vrijeme: Evo kako najlakše očistiti cjedilo

Cjedilo s finom mrežicom koristimo za prosijavanje brašna, ispiranje riže i cijeđenje tjestenine. No sitni komadići hrane mogu se zaglaviti u otvorima i pretvoriti pranje u naporan posao. Najlakše ćete ga očistiti ako ga isperete odmah nakon uporabe, prije nego što se ostaci osuše, prenosi 24 sata.

Držite cjedilo pod mlazom tople vode i usmjerite vodu kroz mrežicu. Isperite ga s obje strane kako biste uklonili što više nečistoća. Zatim dodajte nekoliko kapi deterdženta za ručno pranje posuđa i nježno očetkajte cijelu površinu četkom s mekanim vlaknima. Tako ćete ukloniti ostatke između žica bez grubog pritiska.

Posebnu pozornost posvetite rubovima i mjestima na kojima se mrežica spaja s okvirom jer se i ondje mogu zadržati čestice hrane. Izbjegavajte snažno ribanje abrazivnim spužvicama: mogu saviti mrežicu ili oštetiti njezinu površinu. Ako se osušeni ostaci ne uklanjaju, ostavite cjedilo kratko namočeno u toploj vodi s deterdžentom, a zatim ga ponovno očetkajte.

Za čestice koje su i dalje zaglavljene u mrežici može pomoći obična žlica. Nakon ispiranja nježno prijeđite stražnjom stranom žlice preko mrežice, uz lagani pritisak, pa ostatke isperite vodom. Nemojte pritiskati snažno jer se osjetljiva mrežica može rastegnuti ili izgubiti oblik.

Nakon pranja temeljito isperite cjedilo i pogledajte mrežicu prema izvoru svjetlosti. Ako još vidite ostatke, ponovite čišćenje četkom ili stražnjom stranom žlice. Uklonite višak vode i ostavite cjedilo da se potpuno osuši na zraku. Čuvajte ga na suhom mjestu, s dovoljno prostora da ga teže posuđe ne pritisne; ako se mrežica savije, potrga ili odvoji od okvira, možda je vrijeme za novo cjedilo.