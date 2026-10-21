TRIER - SPLIT 100-80: Poraz Žutih na gostovanju

Košarkaši Triera i Splita danas su od 20 sati igrali utakmicu 3. kola FIBA Europskog kupa u skupini A, a slavili su domaćini rezultatom 100:80 koji su ujedno bili bolji u drugoj i trećoj četvrtini (31:10, 26:16), dok je Split bio bolji u prvoj i posljednjoj četvrtini (22:32, 21:22).

Najučinkovitiji igrač Splita bio je Kačinas sa 16 poena, 6 skokova i 1 asistencijom, a potom Kučić sa 16 poena, 3 skoka, 2 asistencije i 1 ukradenom loptom; McLaughlin s 11 poena, 6 skokova i 2 ukradene lopte; Bajo s 10 ponea i 1 skokom; Rebec s 8 poena, 3 skoka i 3 asistencije; Turudić sa 7 poena, 5 skokova, 1 asistecnijom i 3 ukradene lopte; Johnson sa 6 poena, 1 skokom, 7 asistencija, 2 ukradene lopte i 1 blokom; Vuko sa 6 poena, 1 skokom, 1 asistencijom, 2 ukradene lopte i 1 blokom te Gulin i Salamunić.

Split će iduću utakmicu odigrati 25. listopada protiv Alkara u Sinju u sklopu 5. kola SuperSport Premijer lige.

