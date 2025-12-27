Tri velike promjene u splitskom SDP-u već početkom godine: "Nemam ambicija postati predsjednik, ali..."

Za splitski SDP 2026. godina donosi značajne promjene. Već se od ranije zna da će nakon blamaže u kojoj u Gradskom vijeću nemaju svog predstavnika uskoro ući s Danijelom Kukočom koji će zamijeniti Katarinu Prnjak, a nakon dugih godina stranka će napustiti prostorije na Bačvicama. Stari ugovor ističe, s njime i povoljniji uvjeti koje su plaćali, po novom prijedlogu ugovora stranka bi morala plaćati oko 4.000 eura mjesečno, što su odbili.

Naravno, ne manje bitna novost, splitski ogranak stranke trenutačno vodi povjerenik SDP-a za splitsku stranačku organizaciju Mišel Jakšić, a u rano proljeće izgledni su stranački izbori i biranje novog vodstva.

Razloge seljenja s Bačvica pojasnio nam je istaknuti splitski SDP-ovac Karlo Pilko.

- Nova renta bi bila previsoka. Nema sumnje da je kvadratura prostorija koja koristimo prevelika. Nakon svih događanja; od lokalnih izbora do formiranja Gradskog vijeća i većine, vrijeme da se podvuče crta i krene s "clean" startom.

Vrijeme je da negativne stvari ostavimo iza sebe, a to ćemo simbolično označiti prelaskom u nove prostorije.

Kada se očekuju izbori u splitskog SDP-u?

- 31. siječnja 2026. ćemo imati konvenciju na kojoj će biti raspisani izbora, a mislim da bi krajem veljače ili početkom ožujka trebali biti izbori.

Spominju li se neformalno neki kandidati?

- Još se nitko nije decidirano odredio da će biti kandidat. Ono što mogu reći - pričekajmo raspisivanje da vidimo pravila. Nakon toga ćemo biti pametniji. Nemam taj afinitet, ali ću vrlo pažljivo gledati tko se kandidira i ponašat ću se sukladno tome.

Uključuje li to iskustvo s Davorom Matijevićem?

- Da! Ne samo s njim nego me je cjelokupno životno iskustvo naučilo da dvaput "pretresem" prije donošenja odluke.

SDP se uskoro vraća u Gradsko vijeće?

- Na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća grada Splita podnesen je zahtjev za aktivaciju mandata kolege Danijela Kukoča pa očekujemo taj poziv.