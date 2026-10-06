Tri večeri vrhunskog pijanizma u Splitu: Goran Filipec otvara 13. Piano Loop Festival

Jedan od najistaknutijih hrvatskih pijanista međunarodne karijere Goran Filipec otvorit će u četvrtak, 8. listopada, 13. izdanje Piano Loop Festivala u Hrvatskom domu Split. Koncert počinje u 20 sati u Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića. Ovogodišnje izdanje festivala donosi tri koncertne večeri i tri različita pijanistička senzibiliteta. Nakon Filipeca splitskoj će se publici predstaviti japanska pijanistica Nagino Maruyama, dok će festival zaključiti jedan od najzapaženijih hrvatskih pijanista mlađe generacije Jan Niković.

Filipec donosi virtuozni program

Goran Filipec međunarodnu je karijeru izgradio nastupajući na pozornicama Europe, Amerike i Japana, među kojima su Carnegie Hall, Philharmonie de Paris, Teatro Colón i Auditorium di Milano. Posebno je cijenjen kao interpret virtuoznog repertoara i glazbe Franza Liszta. Splitskoj publici predstavit će program u kojem se susreću djela Friedmana, Liszta, Papandopula, Zajca, Dore Pejačević, Sarasatea i Balakireva, uz nekoliko njegovih vlastitih pijanističkih obrada. Na programu će se, među ostalim, naći Filipecova obrada završnog marša "U boj! U boj!" iz Zajčeve opere "Nikola Šubić Zrinjski", Sarasateove "Zigeunerweisen" te Balakirevljeva virtuozna fantazija "Islamey".

Japanska pijanistica stiže krajem listopada

Druga festivalska večer održat će se 29. listopada, kada će nastupiti Nagino Maruyama. Japanska pijanistica prvi je put s orkestrom javno nastupila već sa šest godina, a tijekom karijere svirala je u Carnegie Hallu, bečkom Konzerthausu, pariškim Salle Gaveau i Château de Versailles te Izumi Hallu u Osaki. U Split donosi program koji uključuje Chopinovu Polonezu u As-duru, Beethovenovu "Appassionatu", Ravelovu "Ondine" te Brahmsove Varijacije i fugu na Händelovu temu.

Festival zaključuje Jan Niković

Ovogodišnji Piano Loop završit će 16. studenoga nastupom Jana Nikovića, dobitnika Nagrade "Ivo Vuljević" za najboljeg mladog glazbenika 2025. godine.

Njegov recital obuhvatit će glazbu od Purcella i Haydna, preko Liszta, Granadosa i Skrjabina do Prokofjeva, a večer će zaključiti zahtjevnim Stravinskijevim djelom "Trois mouvements de Petrouchka". Ravnateljica Hrvatskog doma Split i idejna začetnica festivala Vanesa Kleva istaknula je kako je Piano Loop nastao iz ljubavi prema klaviru i želje da Split postane mjesto susreta s vrhunskim svjetskim pijanizmom. "Piano Loop nastao je iz ljubavi prema klaviru i želje da Split postane mjesto susreta s vrhunskim svjetskim pijanizmom. Tijekom godina ugostili smo neke od najznačajnijih pijanista današnjice, ali smo jednako tako uvijek željeli otvarati prostor novim generacijama iznimnih umjetnika", poručila je Kleva.

Ulaznice od 12 eura

Pojedinačna ulaznica za svaki koncert stoji 12 eura, dok festivalska ulaznica za sva tri koncerta iznosi 24 eura. Postojeći pretplatnici Hrvatskog doma Split festivalsku ulaznicu mogu kupiti za 20 eura, isključivo na blagajni Hrvatskog doma Split u Tončićevoj 1.