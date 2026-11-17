Hrvatski dom Split od 19. do 21. studenoga donosi tri zanimljiva programa u Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića. Publiku očekuju srednjovjekovna i renesansna glazba u izvedbi ansambla Dialogos, poetsko-glazbena večer Enesa Kiševića te koncert Ane Opačak posvećen Gabi Novak.

Pred nama je još jedan sadržajno bogat završetak tjedna u Hrvatskom domu Split. Tri uzastopne večeri, tri različita umjetnička svijeta i vrhunski izvođači donose publici priliku da od četvrtka do subote uživa u klasičnoj i ranoj glazbi, poeziji te najljepšim pjesmama hrvatske glazbene baštine.

Četvrtak, 19. studenoga u 20 sati – ARIJADNA ŽIVI: Katarina Livljanić, Ensemble Dialogos i Pino De Vittorio

Vikend u Hrvatskom domu započinje iznimnim međunarodnim scensko-glazbenim projektom Arijadna živi, u kojem se antički mit o Arijadni i Tezeju pretvara u suvremenu priču o ljubavi, izdaji i napuštanju.

Ugledna hrvatska umjetnica Katarina Livljanić sa svojim ansamblom Dialogos i karizmatičnim talijanskim pjevačem Pinom De Vittoriom donosi nesvakidašnji spoj srednjovjekovne i renesansne glazbe, improvizacije, glasa, pokreta i videa.

Kroz susret dvaju glasova i triju povijesnih instrumenata, davna priča o Arijadni oživljava pred publikom u dojmljivom glazbenom labirintu u kojem se prošlost i sadašnjost neprestano isprepliću.

Koncert je dio pretplatničkih ciklusa Klasika i Klasika četvrtkom u Tijardoviću, a cijena ulaznice iznosi 15 eura, uz predviđene popuste.

Petak, 20. studenoga u 20 sati – ENES KIŠEVIĆ: Nije dobro, al' dobro je

Nakon prošlogodišnje ispunjene dvorane, omiljeni pjesnik i glumac Enes Kišević vraća se splitskoj publici, ovoga puta ponovno u društvu gitarista i kantautora Damira Tomića Madune.

Njihova poetsko-glazbena večer Nije dobro, al' dobro je donosi stihove o životu, ljubavi, obitelji, ženama i vinu, ali i snažne antiratne poruke po kojima je Kišević prepoznatljiv.

Posebnost ove večeri upravo je u neposrednom susretu pjesnika i publike. Kišević svoje stihove govori, proživljava i dijeli s publikom, dok ih Madunina gitara i glazbena interpretacija pretvaraju u jedinstven umjetnički dijalog.

Cijena ulaznice iznosi 12 eura.

Subota, 21. studenoga u 20 sati – ANA PJEVA GABI: koncert u čast Gabi Novak

Subotnja večer donosi glazbenu posvetu jednoj od najvažnijih i najvoljenijih hrvatskih pjevačica, Gabi Novak, povodom 90. obljetnice njezina rođenja.

Pod nazivom Ana pjeva Gabi, splitska pjevačica Ana Opačak, uz klavirsku pratnju Jurice Karuze, donosi intiman i emotivan koncertni hommage umjetnici s kojom je dijelila prijateljstvo, glazbenu suradnju i Porin za najbolju vokalnu suradnju.

Program, simbolično nazvan „Sebi na dar, a Gabi u čast“, premijerno je izveden upravo na dan kada bi Gabi Novak proslavila 90. rođendan.

Publiku očekuju nezaboravne pjesme poput Pamtim samo sretne dane, Sve što znaš o meni, Vino i gitare, On me voli na svoj način i drugih skladbi koje su obilježile generacije.

Cijena ulaznice iznosi 23 eura, uz popuste za postojeće pretplatnike Hrvatskog doma Split.

Tri večeri, tri različita doživljaja – jedan Hrvatski dom Split.

Od intrigantnog glazbenog putovanja kroz stoljeća, preko topline pjesničke riječi, do večeri ispunjene glazbenim uspomenama, Hrvatski dom Split još jednom potvrđuje raznolikost svojega programa i poziva publiku da završetak tjedna provede uz umjetnost.

Svi programi održavaju se u Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića s početkom u 20 sati.

Ulaznice su dostupne putem sustava Adriaticket i na blagajni Hrvatskog doma Split, a dodatne informacije na www.hdsplit.hr .