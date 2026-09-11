Tri večeri dokumentarnog filma u sinjskom Rodilištu kulture

Kroz tri dana projekcija, od 15. do 17. rujna, u sklopu programa Misto za (dokumentarni) film, udruga Sinjski kulturni urbani pokret prikazuje neke od najboljih recentnih dokumentarnih filmova kratkog i dugog metra.

Očekuje nas šest filmova koji nas vode od intimnih obiteljskih uspomena i svijeta koji doživljavamo dodirom, preko borbe za pravo na vlastitu zemlju, do glazbe koja je obilježila generacije i jednog Yuga na putovanju Amerikom.

Projekcije počinju u 20 sati, lokacija je dvorište Rodilišta kulture (Petrovac 2, Sinj), a ulaz je slobodan.

PROGRAM:

UTORAK, 15. 9. 2026.

Idemo van?, 2026, Hrvatska, 10’

Režija: Dorian Milović

Priča o prvom psu, djetinjstvu i nostalgiji nerastavljene obitelji, prepričana od obiteljskih kazeta.

Treći svijet, 2025, Hrvatska, 98’

Režija: Arsen Oremović

Treći svijet je više od dokumentarnog filma o Haustoru – legendarnom zagrebačkom bendu koji je oblikovao glazbenu scenu bivše Jugoslavije. To je priča o dvije kreativne suprotnosti: Darku Rundeku i Srđanu Sacheru. Kroz prodorne opservacije, novo okupljanje u studiju i živopisnu arhivu, film otkriva kako je u jednom trenutku zajednička sklonost magiji svakodnevice spojila ta dva kreativna svijeta da stvore treći.

SRIJEDA, 16. 9. 2026.

Zemlja muškaraca, 2025., Gruzija, Mađarska, '15

Režija: Mariam Bakacho Khatchvani

U Gruziji, običaji planine Ushguli nalažu da se u odsutnosti sina obiteljska zemlja mora predati sljedećem muškom rođaku koji će nastaviti obiteljsko ime. Muška zemlja prati putovanje ambiciozne pjevačice koja se bori za svoju imovinu nasuprot zastarjelim lokalnim pravilima i običajima, a njezina pjesma postaje simbol borbe protiv poniženja.

Yugo ide u Ameriku, 2026., Srbija, Hrvatska 87’

Režija: Filip Grujić, Aleksa Borković

Tijekom jednog ljeta, troje ljudi rođenih 90-tih godina u Srbiji odlazi na put u Ameriku – vozeći “Yuga” od New Yorka do Los Angelesa. Film prati njihovo putovanje kroz 23 savezne države i preko 10 tisuća prijeđenih kilometara, sve kako bi nam ispričali priču o izvozu malog socijalističkog automobila u kompetitivnu Reganovu Ameriku 80-tih godina. 33 godine nakon što je uvezen posljednji “Yugo” u Ameriku, autori filma odlaze u avanturu života, ispunjavajući “Yugu” posljednji “bucket list”.

ČETVRTAK, 17. 9. 2026.

Imaš tople ruke, 2026, Hrvatska, 12’

Režija: Izidor Bistrović

Sanja je kiparica koja vanjski svijet doživljava kroz osjet dodira i sjećanja. Kao gluhoslijepa osoba, vrlo se nježno prisjeća djetinjstva, slika jarkih boja, snažnih zvukova i snova. Taj se unutarnji svijet isprepliće s njezinom svakodnevicom u kojoj joj pomaže asistentica. Kroz istraživanje raznovrsnih načina komunikacije, ovaj film putem vibracija pokušava nastaviti dijalog s protagonisticom.

Čovjek lavina, 2025, Crna Gora, '83

Režija: Slobodanka Radun

Ovaj iskreni portret Dragoljuba Đuričića, bubnjara i jednog od najboljih glazbenika bivše Jugoslavije, otkriva priču o rock sceni i njezinim počecima u Crnoj Gori 60-ih te razvoju na Balkanu 70-ih i 80-ih. Svirao je s raznim bendovima u regiji. Nekoliko godina proveo je u Skopju kao bubnjar poznatog rock benda Leb i sol. Inovativan glazbenik, Đuričić u središte stavlja bubnjeve i formira prvi balkanski udaraljkaški orkestar Balkanska lavina. Zbog fantastičnih nastupa i velike energije postao je simbol prosvjeda protiv Miloševićeva režima krajem 20. stoljeća. Čovjek ideja i velike energije, ostavio je nasljeđe mnogim svojim učenicima i generacijama budućih bubnjara.

Program Misto za film u 2026. godini sufinancira se sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Grada Sinja. Dio je SKUP-ova godišnjeg programa ‘Kultura u zaleđu’ koji se financira iz sredstava podrške Zaklade ‘Kultura nova’. Rad udruge SKUP sufinanciran je sredstvima Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.