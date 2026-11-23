Noćna policijska kontrola u Splitu završila je uhićenjem 32-godišnjeg vozača kojemu je izmjerena koncentracija alkohola od 1,53 promila. Policija mu je oduzela automobil, a sud odredio 15 dana zadržavanja.

U nedjelju, 22. studenoga, oko jedan sat iza ponoći policijski službenici zaustavili su 32-godišnjeg vozača u Ulici zbora narodne garde u Splitu.

Tijekom kontrole utvrđeno je da muškarac upravlja automobilom pod utjecajem alkohola. Alkotestiranjem mu je izmjerena koncentracija od 1,53 promila.

Vozač je odmah uhićen, a policija mu je privremeno oduzela automobil kako bi spriječila mogućnost ponavljanja prekršaja.

Zbog odbijanja testiranja na droge već se vodi nekoliko postupaka

Daljnjom provjerom utvrđeno je da 32-godišnjak već ima problema sa zakonom zbog prometnih prekršaja.

Naime, ranije je prekršajno prijavljivan zbog odbijanja testiranja na prisutnost droga u organizmu, a protiv njega su trenutačno u tijeku tri sudska postupka.

Upravo zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja policijski službenici odlučili su ga u žurnom postupku odvesti pred nadležni sud.

Policija tražila 45 dana zatvora i trajno oduzimanje automobila

Policija je sudu predložila stroge sankcije za 32-godišnjaka.

Zatraženo je određivanje mjere zadržavanja, izricanje kazne zatvora u trajanju od 45 dana, kao i zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije na 12 mjeseci.

Uz to, policija je predložila i trajno oduzimanje automobila kojim je muškarac upravljao.

Sud ga poslao u zatvor na 15 dana

Nakon razmatranja policijskog prijedloga, nadležni sud odredio je 32-godišnjaku zadržavanje u trajanju od 15 dana.

Muškarac je potom predan u zatvor, gdje će boraviti tijekom trajanja određene mjere.