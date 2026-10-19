Tri sobe izgorjele u požaru hotela u Gradcu: Policija otkrila što je izazvalo vatrenu stihiju

Požar koji je u subotu, 17. listopada, izbio u hotelu na području Gradaca prouzročio je materijalnu štetu, a vatra je zahvatila tri hotelske sobe. Policija je nakon obavljenog očevida utvrdila uzrok požara.

Policija je dojavu o požaru zaprimila u subotu oko 16:35 sati, nakon čega su na mjesto događaja upućeni policijski službenici.

Dolaskom na teren utvrđeno je da je hotel u trenutku izbijanja požara bio zatvoren te da u objektu nije bilo gostiju ni osoblja.

U požaru su izgorjele tri hotelske sobe.

Utvrđen uzrok požara

Policijski službenici Policijske postaje Makarska, u suradnji s inspektorom zaštite od požara, obavili su očevid kako bi utvrdili okolnosti izbijanja vatre.

Očevidom je utvrđeno da je požar izbio zbog tehničkog kvara.

Podsjetimo, o požaru u Gradcu već smo izvijestili u sklopu vijesti o nizu vatrogasnih intervencija na području Dalmacije, među kojima su bili i požar kuće u Kaštelima te požar u stanu u Splitu u kojem je ozlijeđen stariji muškarac.