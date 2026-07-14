Tri računalne prijevare u Splitsko-dalmatinskoj županiji: Građani ostali bez 7.524 eura

Policijska uprava splitsko-dalmatinska izvijestila je o tri računalne prijevare prijavljene 13. srpnja, u kojima su građani ostali bez ukupno 7.524 eura. U svim slučajevima počinitelji su se koristili dobro poznatim metodama internetskih prijevara kako bi došli do podataka za pristup bankovnim računima.

U prvom slučaju nepoznate osobe telefonom su kontaktirale ženu i uvjeravale je da ima pravo na isplatu novca koji je navodno zaradila trgovanjem kriptovalutama. Na njihov nagovor instalirala je aplikaciju na svoj mobilni telefon, čime je prevarantima omogućila pristup mobilnom bankarstvu. S njezina računa potom su u dvije transakcije neovlašteno isplatili ukupno 2.044 eura.

Druga oštećena zaprimila je SMS poruku u kojoj je pisalo da će joj biti deaktivirana usluga mobilnog bankarstva. Nakon što je otvorila poveznicu i unijela tražene podatke, s njezinih bankovnih računa obavljene su neovlaštene transakcije u ukupnom iznosu od 3.980 eura.

Treća žena primila je SMS obavijest da joj istječe mToken. Kliknula je na poveznicu koja ju je odvela na lažnu internetsku stranicu banke, gdje je unijela svoje podatke. Ubrzo nakon toga s njezina je računa na nepoznati račun u inozemstvu prebačeno 1.500 eura.

Policija provodi kriminalistička istraživanja kako bi utvrdila okolnosti i identificirala počinitelje.

Istodobno ponovno apeliraju na građane da budu oprezni prilikom zaprimanja SMS poruka, elektroničke pošte i telefonskih poziva u kojima se traži ažuriranje bankovnih aplikacija, unos osobnih ili bankovnih podataka ili instaliranje aplikacija prema uputama nepoznatih osoba.

Građanima savjetuju da ne otvaraju sumnjive poveznice, nikome ne omogućavaju pristup mobilnom ili internetskom bankarstvu, osobito putem dijeljenja zaslona, te da svaku sumnjivu poruku ili poziv odmah prijave svojoj banci i policiji.