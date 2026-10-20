Tri puta kažnjavan zbog alkohola, imao zabranu vožnje, ali opet sjeo za volan. Evo kako je završio

Unatoč zabrani upravljanja automobilom i trima pravomoćnim kaznama zbog vožnje pod utjecajem alkohola, 24-godišnjak je ponovno sjeo za volan. Ovoga puta zaustavila ga je omiška policija, a noćna vožnja završila je uhićenjem i odlaskom u zatvor.

Policijski službenici Policijske postaje Omiš zaustavili su mladog vozača 18. listopada oko 2.35 sati tijekom nadzora prometa.

Provjerom je utvrđeno da upravlja osobnim automobilom iako mu je na snazi zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije.

Uz to, alkotestiranjem je utvrđeno da je vozio pod utjecajem alkohola. Izmjerena mu je koncentracija od 0,97 promila, odnosno 0,87 promila nakon umanjenja za dopuštenu pogrešku mjerenja.

Prilikom policijskog postupanja kod sebe nije imao ni vozačku dozvolu ni osobnu iskaznicu.

Ono što ovaj slučaj čini posebno zabrinjavajućim jest činjenica da 24-godišnjaku ovo nije prvi susret s policijom zbog vožnje pod utjecajem alkohola.

Prema policijskim podacima, tijekom posljednje tri godine čak je tri puta pravomoćno kažnjen zbog istovrsnog prometnog prekršaja.

Ni ranije sankcije, kao ni zabrana upravljanja vozilima, očito nisu bile dovoljne da ga odvrate od ponovnog sjedanja za volan.

Policija tražila 30 dana zatvora i novu zabranu vožnje

Nakon utvrđenih prekršaja policijski službenici uhitili su 24-godišnjaka te ga istoga dana priveli nadležnom sudu.

Zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja policija je predložila njegovo zadržavanje, kaznu zatvora u trajanju od 30 dana te novčanu kaznu od 440 eura.

Zatražena je i dodatna zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije na 12 mjeseci.

Općinski prekršajni sud u Splitu prihvatio je policijski prijedlog za zadržavanje te 24-godišnjaku odredio četverodnevni boravak u zatvoru.

Nakon sudske odluke mladić je predan u zatvor.

Riječ je zasad o odluci o zadržavanju, dok će o konačnim kaznama i zaštitnim mjerama za utvrđene prekršaje sud odlučiti u nastavku postupka.